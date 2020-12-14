В Литве уточнены карантинные ограничения: разрешат продажу елок, откроют отели

После того как в воскресенье правительство приняло новые карантинные ограничения, в понедельник было решено их скорректировать.

Отмечается, что будут запрещены не контактные услуги, а те, предоставление которых будет занимать дольше 15 минут. Также обещают не закрывать отели, но уточнено, что в одном номере могут проживать только члены одной семьи.



В понедельник правительство пересмотрело карантинные ограничения, которые были утверждены еще в воскресенье вечером. «Вчера выяснилось, что были допущены процессуальные неточности, потребовавшие частичного повторения процедуры. (...) Сегодня все оформлено в соответствии с требованиями закона. Решения существенно не изменились по сравнению с представленными вчера», - сказала премьер-министр Ингрия Шимоните.



Согласно новой редакции, с 16 декабря оказание косметических услуг, а также других услуг, для которых требуется более 15 минут контакта между поставщиком услуг и получателем, будет запрещено.

Этот запрет не распространяется на услуги медицинской реабилитации, психологической помощи и психотерапии, услуги, предоставляемые юристами, финансовые услуги и квалифицированные услуги сертификации, предоставляемые квалифицированными поставщиками услуг, которые не могут быть предоставлены удаленно.



Запрет на оказание услуг также не коснется водителей и служб такси.

Также не будут закрыты отели. Было уточнено, что только члены одной семьи или домашнего хозяйства смогут проживать в номерах (предыдущее постановление гласило, что услуги по размещению могут быть предоставлены только для самоизоляции).

Было решено разрешить продажу новогодних елок, но их торговля должна осуществляться на открытом воздухе.

«Есть еще один вопрос, связанный с торговлей, - это рождественские елки. Здесь я склонна указать эти рождественские елки, учитывая, что они сезонные и на открытом воздухе. (...) Если мы разрешаем продавать продукты на открытом воздухе, то пусть и елки будут на открытом воздухе», - сказала И. Шимоните на заседании правительства.

Правительство не изменило запрет на ограничение работы магазинов, хотя это обсуждалось на встрече.



В Литве с 16 декабря ужесточаются карантинные ограничения: ограничивается передвижение за пределы муниципального образования ограничено, контакты более чем одной семьи или одного домашнего хозяйства запрещены, запрещается деятельность магазинов непродовольственных товаров, кроме аптек и магазинов оптики, ветеринарных и ортопедических товаров. Продажа товаров через Интернет разрешена, когда товары доставляются на дом или забираются в пунктах выдачи.