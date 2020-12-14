Новости

2020.12.14 17:15

Министерство: восстановление экономики замедлится

Радио LRT2020.12.14 17:15
Vilnius (associative image)
Vilnius (associative image) / D. Umbrasas/LRT

Министерство финансов прогнозирует, что сложная эпидемиологическая ситуация в Литве замедлит восстановление экономики.

Обновленный прогноз предполагает, что в этом году экономика страны сократится на полтора процента, в то время как валовой внутренний продукт, как ожидается, вырастет на 2,8 процента. Министр финансов Гинтаре Скайсте говорит, что появление вакцин может привести к более быстрому экономическому подъему. Экономист Раймондас Куодис утверждает, что в нынешней ситуации увеличение дефицита неизбежно.

За минувшие сутки в Литве было подтверждено 1919 новых случаев заболевания коронавирусом, 10 человек скончались. Большая часть заболеваний была обнаружена в Каунасском и Вильнюсском уездах. Национальный центр общественного здоровья сообщает, что коронавирус продолжает распространяться на предприятиях, в учебных заведениях, семьях. По словам специалиста Национального центра общественного здоровья Юстины Петравичене, эпидемиологическая ситуация ухудшается в Алитусском и Паневежском округе.

По данным Департамента статистики, более 2300 пациентов проходят лечение в больницах, почти двести - в реанимации.

Vilnius (associative image)
Vilnius (associative image)
1 / 1D. Umbrasas/LRT
Vilnius (associative image)
# Литва

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