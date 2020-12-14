Министерство: восстановление экономики замедлится

Министерство финансов прогнозирует, что сложная эпидемиологическая ситуация в Литве замедлит восстановление экономики.

Обновленный прогноз предполагает, что в этом году экономика страны сократится на полтора процента, в то время как валовой внутренний продукт, как ожидается, вырастет на 2,8 процента. Министр финансов Гинтаре Скайсте говорит, что появление вакцин может привести к более быстрому экономическому подъему. Экономист Раймондас Куодис утверждает, что в нынешней ситуации увеличение дефицита неизбежно.



За минувшие сутки в Литве было подтверждено 1919 новых случаев заболевания коронавирусом, 10 человек скончались. Большая часть заболеваний была обнаружена в Каунасском и Вильнюсском уездах. Национальный центр общественного здоровья сообщает, что коронавирус продолжает распространяться на предприятиях, в учебных заведениях, семьях. По словам специалиста Национального центра общественного здоровья Юстины Петравичене, эпидемиологическая ситуация ухудшается в Алитусском и Паневежском округе.



По данным Департамента статистики, более 2300 пациентов проходят лечение в больницах, почти двести - в реанимации.