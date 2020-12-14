Карантин: полиция обещает установить на дорогах контрольно-пропускные пункты

В связи с вступлением в силу ограничений на передвижение людей в среду полиция обещает установить на дорогах контрольно-пропускные пункты.

«Одной из мер будет блокирование муниципальных центров, как это было в пасхальные выходные», - сказал BNS в воскресенье генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела.

Он это сообщил вскоре после того, как правительство решило, что со среды будет запрещено выезжать за пределы своего муниципалитета, если только человек не собирается на работу, похороны, для получения необходимой медицинской помощи или если он владеет недвижимостью домом в другом муниципалитете.

В пределах муниципалитета свое жилье можно оставить только в случае крайней необходимости, также можно будет гулять на открытых участках, но только с членами одной семьи или одного домохозяйства.

Р. Пожела сообщила, что в понедельник планируется рассмотреть альтернативные меры с руководством Министерства внутренних дел.



«Какие еще альтернативные меры будут применены, у нас еще есть время - наверное, решим в понедельник. Думаю, в понедельник это прояснится», - сказал начальник полиции.

По словам главы полиции, военная полиция и стрелки будут использоваться для перекрытия дорог, а также в рождественские выходные.

«У нас, наверное, другого пути нет, потому что помимо карантинных мер, у нас есть другие полицейские функции, от которых нас никто не освобождал. Нам также придется выполнять наши обычные функции, поэтому нам необходимо соответствующим образом распределять мощности, чтобы не подвергать опасности реакцию на публичные вызовы, общественный порядок. Здесь жизненно важна поддержка коллег», - сказал генеральный комиссар.