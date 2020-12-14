Правительство: работа салонов красоты и парикмахерских будет запрещена

Правительство решило, что со среды, чтобы более эффективно остановить распространение коронавируса в Литве, будет запрещено оказание контактных услуг, поэтому услуги салонов красоты и парикмахерских также не будут предоставляться.

«Да, эти услуги будут запрещены», - подтвердила LRT.lt пресс-секретарь премьер-министра Ингриды Шимоните Раса Якилайтене.

В правительственном документе, одобренном кабинетом министров в воскресенье, говорится, что «оказание контактных услуг запрещено, за исключением тех, предоставление которых не запрещено этим постановлением».

Р. Якилайтене подчеркнула, что услуги салонов красоты и парикмахерских являются контактными, поэтому, по решению правительства, со среды они будут запрещены.



Единогласно принятым постановлением правительства карантин продлен до полуночи 31 января.