Новости

2020.12.14 08:49

Правительство: работа салонов красоты и парикмахерских будет запрещена

LRT.lt2020.12.14 08:49
Kirpykla
Kirpykla / BNS nuotr

Правительство решило, что со среды, чтобы более эффективно остановить распространение коронавируса в Литве, будет запрещено оказание контактных услуг, поэтому услуги салонов красоты и парикмахерских также не будут предоставляться.

«Да, эти услуги будут запрещены», - подтвердила LRT.lt пресс-секретарь премьер-министра Ингриды Шимоните Раса Якилайтене.

В правительственном документе, одобренном кабинетом министров в воскресенье, говорится, что «оказание контактных услуг запрещено, за исключением тех, предоставление которых не запрещено этим постановлением».

Р. Якилайтене подчеркнула, что услуги салонов красоты и парикмахерских являются контактными, поэтому, по решению правительства, со среды они будут запрещены.

Единогласно принятым постановлением правительства карантин продлен до полуночи 31 января.

Kirpykla
Kirpykla
1 / 1BNS nuotr
Kirpykla
# Литва

Популярно

Karantinas Vilniuje

Новости

2020.12.13 19:08

В Литве с 16 декабря ужесточается карантин: главные изменения

Ingrida Šimonytė

Новости

2020.12.13 19:16

Правительство постановило: со среды ужесточается карантин

Ingrida Šimonytė

Новости

2020.12.13 09:06

В воскресенье новое правительство решит, как продолжать борьбу с пандемией

Medikai dirba Respublikinėje Panevėžio ligoninėje karantino metu

Новости

2020.12.13 10:06

За прошедшие сутки в Литве подтверждено 2 849 новых случаев коронавируса, еще 24 человека скончались

Вячеслав Никонов

Новости

2020.12.13 09:32

Казахстан недоволен словами депутата Никонова о "российском подарке"

Aleksejus Navalnas

Новости

2020.12.13 12:01

"Таймс": возможно, была "вторая попытка" отравления Навального

Viktoras Vasnecovas, „Markas Antokolskis“ ir M. Antokolskio kūrinys

Новости

2020.12.13 09:10

Знаменитый литвак Марк Антокольский постоянно возвращался в Вильну

5
Sviatlana Cichanouskaja

Новости

2020.12.13 11:07

Тихановская встретится с президентом Германии

Borisas Johnsonas, Ursula von der Leyen

Новости

2020.12.13 15:12

Жесткий брексит все ближе? Британии не удается договориться с Евросоюзом об условиях выхода

Koronavirusas; patikra

Новости

2020.12.14 08:00

Карантин: полиция обещает установить на дорогах контрольно-пропускные пункты