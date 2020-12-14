Эпидемиолог Дайва Размувене: люди не придерживаются рекомендаций

"Люди не придерживаются рекомендаций, которые на сегодняшний день должны быть обязательными правилами", - констатировала в интервью Радио ЛРТ эпидемиолог Дайва Размувене.

"На самом деле цифры страшные. Ежедневно фиксируем больше 3 тысяч случаев, а смертельных случаев больше 30. Вирус распространен по всей Литве, но самое большое количество выявляется в Вильнюсском, Каунасском округе. Также все больше случаев фиксируется в семьях. На вчерашний день таких вспышек было больше 200", - констатирует эпидемиолог.



Поее словам, люди не придерживаются рекомендаций, которые на сегодняшний день должны быть обязательными правилами.



"Мы видим что творится в больших магазинах, на улице полно машин. Большая часть предприятий перевели своих сотрудников на удаленную работу, но есть случаи, когда работодатель не хочет адаптироваться и люди вынуждены ходить на работу ежедневно", - говорит Дайва Размувене.



По ее словам, в случае, помещения в которых работают сотрудники, должны быть оборудованы, должна быть налажена вентиляция, доступны средства защиты.



"Люди не должны пересекаться друг с другом, важна изоляция на рабочем месте. На сегодняшний день больше 700 вспышек регистрируется на рабочих местах. Большое количество заболеваний в больницах, болеют медицинские работники, также люди в домах опеки. В Литве нет ни одного медицинского учреждения в котором не было бы случая или вспышки ковида. Люди не понимают, что вирус сам не ходит, для этого нужна слизистая человека, значит мы сами разносим его", - заключает эпидемиолог Дайва Размувене.

С введением более строгих карантинных условий в Литве со среды будет закрыто большинство магазинов, за исключением тех, что продают продовольственные товары, ограничивается выход людей из дома без важной причины, однако семьям будут разрешены прогулки на открытом воздухе в пределах самоуправления, без встреч с другими людьми.

Такое решение в воскресенье вечером приняло правительство Ингриды Шимоните, собравшееся на первое заседание.