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2020.12.13 19:16

Правительство постановило: со среды ужесточается карантин

Gytis Pankūnas, LRT.lt2020.12.13 19:16
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė / E. Blaževič/LRT nuotr.

В воскресенье правительство, возглавляемое Ингридой Шимоните, единогласно решило ужесточить и продлить всеобщий карантин, действующий в Литве. Намечается ограничить передвижение людей, закрыть непродовольственные магазины.

«Мы могли бы что-то сделать намного раньше, чем сегодня, и, возможно, сегодня были бы уже в ситуации, когда можно использовать традиционные средства контроля и как-то немного спокойнее ждать Рождества.

Но никто из нас не может изменить прошлое, так уж случилось. Цифры пугающие и очень печальные... Можно смотреть на цифры, как на цифры, но если смотреть на цифры как на живых людей, особенно если знаешь этих людей лично, тогда отношение становится совершенно другим», - сказала на заседании правительства премьер-министр И. Шимоните.

Что решило правительство?

Единогласным решением правительства карантин продлен до полуночи 31 января.

Уже с этой среды по 3 января ограничивается передвижение жителей за пределы самоуправлений, где они проживают, за исключением случаев, когда передвижение связано со смертью близких родственников или когда человек отправляется на работу, а его рабочее место находится в другом самоуправлении, или в связи с необходимой медицинской помощью.

Kova su COVID-19 VUL Santaros klinikose
Kova su COVID-19 VUL Santaros klinikose / V. Balkūno nuotr.

Предлагается ограничить тесные контакты рамками одной семьи или домохозяйства, а также ввести запрет на передвижение без веских оснований по территории своего самоуправления. Запрещается покидать место жительства, за исключением случаев, когда необходимо отправиться на работу, в торговую точку.

Предлагается запретить деятельность магазинов, в том числе тех, которые располагаются в торговых и (или) развлекательных центрах, на рынках и в других местах общественной торговли. Данный запрет не распространяется на магазины, основной деятельностью которых является продажа продуктов питания, ветеринарных товаров, ортопедических технических средств, аптек, оптик.

Согласно правительственному документу, дошкольное, предшкольное и начальное образование должно осуществляться дистанционным образом.

Администрации самоуправлений обязаны обеспечить в учреждениях проведение образовательной работы с детьми, родители которых лишены возможности работать дистанционно.

Ingrida Šimonytė
Kova su COVID-19 VUL Santaros klinikose
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
1 / 2E. Blaževič/LRT nuotr.
Kova su COVID-19 VUL Santaros klinikose
Kova su COVID-19 VUL Santaros klinikose
2 / 2V. Balkūno nuotr.
Ingrida Šimonytė
Kova su COVID-19 VUL Santaros klinikose
# Литва# коронавирус# карантин

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