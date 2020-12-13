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2020.12.13 16:13

Кузьмич провоцирует власть. Художник о Лукашенко, цензуре и насилии

Жанна Крёмер, DW2020.12.13 16:13
Алексей Кузьмич
Алексей Кузьмич / Facebook

Белорусский художник Алексей Кузьмич - один из тех, кто своими акциями выражает отношение к власти. После протестов в Минске он оказался в СИЗО, а сейчас работает в Берлине.

Ночь с 9 на 10 августа 2020 года. Минск. Мужчина спортивного телосложения в одной набедренной повязке становится между рядами спецтехники и толпой протестующих. Руки раскинуты в стороны. Мимо него летят светошумовые гранаты, слышны выстрелы. Кто-то из толпы выкрикивает: "Кузьмич! Молодец!". Так становится известна фамилия смельчака.

Сын музы и "белорусского Рафаэля"

Его зовут так же, как и его отца-художника: Алексей Кузьмич. Кузьмич-старший написал за жизнь более 1000 холстов, воспевая Мадонну. Семейная легенда гласит, что вдохновила его любовь к жене Инессе. Живописец Алексей Кузьмич-старший попал в книгу рекордов России, стран СНГ и Балтии "Диво". Но и его затронула советская цензура.

В 1975 году он отказался переделывать картины с обнаженной натурой из своей серии "В раю" и подвергся репрессиям. "Комиссия потребовала, чтобы нагота женщины на полотне была идеологически обоснована. В те времена "ню" должно было оправдываться как баня или, например, купание после сенокоса. Праздно лежащая обнаженная девушка вызывала вопросы. Отец отказался дорисовывать символы классовой принадлежности", - вспоминает Кузьмич-младший. После этого до распада СССР художник не получал государственных заказов и не проводил выставок, бывало голодал.

Издавая при Лукашенко книгу об отце после его смерти в 2015 году, сын тоже столкнулся с цензурой: "Издательство вырезало большую часть текста и многие фотографии, где отец, по их мнению, был изображен "не с теми людьми".

Чем известен белорусский акционист Кузьмич

Свой главный инструмент - тело, молодой художник развивал долгое время, занимаясь смешанными боевыми искусствами. Считает, что именно спорт дал ему ментальную закалку и навыки купирования страха и боли во время акций. В акционизме Кузьмич симпатизирует революционным авангардистам и читает лекции на тему политического акционизма Беларуси.

Сам Алексей некоторое время делал инсталляции и видео, затем перешел к искусству прямого действия. Художник подчеркивает, что является акционистом, а не перформером, т.к. перформанс обычно согласован с теми, кому принадлежит место проведения действия. Кузьмич свои акции делает полностью автономно.

Акция белорусского художника Кузьмича
Акция белорусского художника Кузьмича / Facebook

Первая акция Алексея Кузьмича в 2019 году называлась "Творец без яЕц". На ней он в оранжевой форме дворника подметал пол на открытии фестиваля "Aрт-Минск", устроенный "Белгазпромбанком", рассуждая таким образом о художнике, деградировавшем до уровня обслуживающего персонала в оформлении бизнес-задач.

Акция белорусского художника Кузьмича
Акция белорусского художника Кузьмича / Facebook

Вторая акция "Щит" родилась из условия "только никаких членов" от организаторов выставки. Кузьмич закрепил табличку "Міністэрства Культуры" (министерство культуры. - Ред.) на эрегированном члене, и под эротические стоны, доносящиеся из планшета, с поднятыми руками с надписью на ладонях: "Со всем согласен" молча встал обнаженным перед посетителями и организаторами выставки.

Чем запомнились акции Кузьмича

Темой третьей акции "Родина-BDSM" было возведение любой идеи в культ. Художник завязал глаза пионерским галстуком, проколол кожу на груди значком БРСМ (Белорусский республиканский союз молодежи), вскинул руку в нацистском приветствии, а также поджег крест, сбитый из досок его собственных картин, которые он "замарал тем, что выставлял в государственной галерее". Видео с акции опубликовано на ресурсе Pornhub. Другие социальные платформы удалили его в связи с многочисленными жалобами на "насилие и жестокость".

С 2019 года состоялось 4 акции Алексея. Во всех он так или иначе высказывался против цензуры и власти, в трех из них были отсылки ко вторичным мужским половым признакам. Однако, Алексей обращает внимание: "С темой гендера я в своем искусстве не работаю, как может показаться. Фаллический символ в моих акциях имеет другие интерпретации. Он символизирует, например, религию и власть, не разделяя на мужское и женское".

На четвертой акции "Верую" Кузьмич стоял с раскинутыми руками и завязанными флагом глазами на избирательном участке. На его груди находился избирательный бюллетень с рисунком мужского полового органа.

Выход перед ОМОНом был назван "Пришествие 2: Апокалипсис" и оказался второй частью акции "Верую". Акциониста не задержали сразу, но за ним пришли в ту же ночь домой. Несколько суток он провел в СИЗО, где по словам очевидцев, в те дни происходили избиения и пытки.

Как Кузьмич провоцирует власть

Фотография Кузьмича после выхода из СИЗО
Фотография Кузьмича после выхода из СИЗО / Facebook

В интернете есть фотография спины и ягодиц Алексея после пребывания в СИЗО. Они покрыты большими гематомами. То, что журналисты, рассказывая о нем, делают упор на пережитом насилии, Кузьмич расценивает как ненужное смещение фокуса: "Пишут о бедном избитом художнике, но я не жертва. Мое искусство провоцирует власть на реакцию. Я нападаю первым, я - агрессор". Политическим активистом Кузьмич себя тоже не считает: "Не хочу придерживаться ничьей "линии партии", я против всех".

По поводу возможного акционизма в эмиграции Алексей говорит: "Когда художник пытается делать что-то в другой стране, он сталкивается с тем, что не знает контекста и кодов, его акции перестают звучать". Сейчас Алексей Кузьмич находится в Берлине в резиденции для художников по приглашению организации ABA. Политического убежища он пока просить не собирается.

DW

Алексей Кузьмич
Акция белорусского художника Кузьмича
Акция белорусского художника Кузьмича
Фотография Кузьмича после выхода из СИЗО
Алексей Кузьмич
Алексей Кузьмич
1 / 4Facebook
Акция белорусского художника Кузьмича
Акция белорусского художника Кузьмича
2 / 4Facebook
Акция белорусского художника Кузьмича
Акция белорусского художника Кузьмича
3 / 4Facebook
Фотография Кузьмича после выхода из СИЗО
Фотография Кузьмича после выхода из СИЗО
4 / 4Facebook
Алексей Кузьмич
Акция белорусского художника Кузьмича
Акция белорусского художника Кузьмича
Фотография Кузьмича после выхода из СИЗО
# Беларусь# протесты# Культура

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