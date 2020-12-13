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2020.12.13 15:12

Жесткий брексит все ближе? Британии не удается договориться с Евросоюзом об условиях выхода

BBC News
BBC News Русская служба2020.12.13 15:12
Borisas Johnsonas, Ursula von der Leyen
Borisas Johnsonas, Ursula von der Leyen / AP nuotr.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен договорились продолжить переговоры об условиях брексита по истечении установленного ими крайнего срока в воскресенье.

В субботу переговоры продолжались до глубокой ночи, однако сколько-нибудь существенно сблизить свои позиции стороны не смогли - условия, выдвинутые Брюсселем, в Лондоне считают неприемлемыми.

По словам источника, любое соглашение между Британией и ЕС должно быть "честным и отражать официальную позицию Великобритании, суть которой в том, что через три недели страна будет полностью суверенной".

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин сказал, что, по его мнению, сценарий отказа от сделки "будет очень плохой новостью для всех нас" и "ужасающим провалом государственного управления" с обеих сторон.

Совместное заявление

Стороны обнародовали совместное заявление премьер-министра Бориса Джонсона и гглавы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором говорится, что переговоры будут продолжены.

"Сегодня утром у нас состоялся полезный телефонный разговор. Мы обсудили основные нерешенные темы. Наши команды переговорщиков в последние дни работали день и ночь", говорится в заявлении.

В заявлении сказано, что несмотря на то, что длившиеся почти год переговоры отняли у сторон много сил, было решено их продолжить уже после истечения крайнего срока в воскресенье.

"Мы поручили нашим командам продолжить переговоры и посмотреть, может ли быть достигнуто соглашение даже на этой поздней стадии", говорится в заявлении.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что переговоры продолжатся в Брюсселе.

Borisas Johnsonas, Ursula von der Leyen
Borisas Johnsonas, Ursula von der Leyen / AP nuotr.

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Почему не удается договориться

Переговоры касаются будущих экономических отношений Великобритании с ЕС. Позиция Брюсселя заключается в том, что Британия не должна получать несправедливого преимущества по сравнению со странами, которые остаются в союзе - то есть она не может одновременно сохранить свободный доступ к внутреннему рынку Евросоюза и при этом не подчиняться европейским регулирующим органам.

Похожим образом обстоит ситуация с рыболовством. Евросоюз настаивает, что если европейские рыболовы не смогут вести промысел в территориальных водах Великобритании - британская сторона в качестве ответной меры не будет допущена к сбыту рыбной продукции в ЕС.

В Лондоне же к уступкам не готовы. Джонсон настаивает на том, что Британия будет самостоятельно решать, кого пускать в свои воды и как регулировать экономические процессы на своей территории. Британская сторона уже сообщила, что на случай срыва переговоров флот страны готов начать борьбу с нелегальным рыболовством.

"Наши друзья в ЕС настаивают, чтобы у них было автоматическое право наказать нас или принять ответные меры, если они в будущем примут какой-нибудь новый закон, а мы в нашей стране не будем его выполнять или не примем такой же. Во-вторых, они требуют, чтобы Британия стала единственной страной в мире, не имеющей суверенных прав на свои рыболовные угодья. Я думаю, никакой премьер-министр нашей страны на это не согласился бы", - сказал ранее Джонсон.

Британия формально вышла из Евросоюза еще 31 января этого года. Однако фактически до 31 декабря она продолжает сосуществовать с ЕС практически на старых условиях.

Ожидалось, что за эти 11 месяцев стороны смогут решить спорные вопросы своего расставания и достичь соглашения о свободной торговле друг с другом - на практике сделать это так и не получилось.

Трех недель, оставшихся до фактического выхода Великобритании из ЕС, уже точно не хватит для того, чтобы соглашение, если его все же удастся достичь, успели одобрить парламенты всех стран-членов Евросоюза.

Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas
Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas / AP nuotr.

Чем грозит "жесткий брексит"

Если соглашения так и не удастся достичь,Британия и ЕС перейдут на торговлю на условиях Всемирной торговой организации, то есть с тарифами и квотами.

Средний тариф ЕС на импорт зерна, овощей и фруктов из стран, с которыми у союза нет договоров о свободной торговле - 11,1%, на мясо - 15,7%, а на молочные продукты - 35,4%.

Огромная автомобильная промышленность Британии может попасть под 10-процентные пошлины, что составит около 5,7 млрд евро в год.

Но это, конечно, не значит, что британские автозаводы потеряют эти 5,7 млрд евро: с машинами, которые из-за пошлин будут примерно на три тысячи евро дороже европейских, они могут потерять весь рынок.

Главная составляющая экономики Британии - это индустрия услуг, в том числе финансовых услуг.

Лондонский Сити из-за брексита оказывается полностью во власти Брюсселя: если финансовым организациям стран ЕС достаточно лицензии в своей стране, чтобы работать на всем европейском рынке, то иностранцам Европейская комиссия разрешает доступ на рынок ЕС по своему усмотрению, по принципу т.н. "эквивалентности" (правил третьей страны правилам ЕС) и может отозвать разрешение.

Правда, британцы надеются, что Сити слишком важен для финансовой стабильности всей Европы, чтобы "отключить" его от рынка, и Еврокомиссия, действительно, уже заранее дала некоторым расположенным в Британии финансовым организациями право работать на континенте - именно из этих соображений.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли 24 ноября сказал, что в долгосрочной перспективе разрыв с ЕС без соглашения может обойтись Британии даже дороже, чем пандемия коронавируса.

Borisas Johnsonas, Ursula von der Leyen
Borisas Johnsonas, Ursula von der Leyen
Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas
BBC News
Borisas Johnsonas, Ursula von der Leyen
Borisas Johnsonas, Ursula von der Leyen
1 / 3AP nuotr.
Borisas Johnsonas, Ursula von der Leyen
Borisas Johnsonas, Ursula von der Leyen
2 / 3AP nuotr.
Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas
Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas
3 / 3AP nuotr.
Borisas Johnsonas, Ursula von der Leyen
Borisas Johnsonas, Ursula von der Leyen
Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas
# В мире# Великобритания# Европейский Союз# Брексит

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