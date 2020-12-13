В воскресенье новое правительство решит, как продолжать борьбу с пандемией

В воскресенье правоцентристское правительство соберется на свое первое заседание, чтобы обсудить дальнейший план борьбы с COVID-19.

«На заседании правительства будут обсуждены дальнейшие меры по борьбе с пандемией», - сказала BNS пресс-секретарь премьер-министра Раса Якилайтене.

В пятницу, едва получив от Сейма полномочия, премьер-министр Ингрида Шимоните и министры обсудили с экспертами новые меры по уменьшению распространения COVID-19.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис сообщил BNS, что будут обсуждаться вопросы, связанные с введением ограничений на передвижение людей, вакцинацией, койками в медицинских учреждениях, а также работой ряда учреждений. Он сказал, что эксперты предлагали ввести новые «серьезные меры на национальном уровне», однако не раскрыл, идет ли речь о комендантском часе.

Prezidentas susitiko su kandidatu į sveikatos apsaugos ministrus Arūnas Dulkys / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ранее на этой неделе И. Шимоните утверждала, что для сдерживания распространения коронавирусной пандемии необходимо ужесточить условия карантина, и пообещала выслушать мнения экспертов по этому поводу.

В последние дни количество новых случаев заболевания превысило 3 000 в сутки, а количество смертей колеблется в пределах 30. Прежнее правительство Саулюса Сквернялиса ужесточило условия карантина с середины этой недели, но новое правительство, а также президент Гитанас Науседа, называют эти решения недостаточными.