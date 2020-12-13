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2020.12.13 09:10

Знаменитый литвак Марк Антокольский постоянно возвращался в Вильну

Rasa Murauskaitė, Радио LRT, LRT.lt2020.12.13 09:10
Viktoras Vasnecovas, „Markas Antokolskis“ ir M. Antokolskio kūrinys
Viktoras Vasnecovas, „Markas Antokolskis“ ir M. Antokolskio kūrinys / „Vida Press“ nuotr. fotokoliažas

Жителя Вильны Марка Антокольского с юности влекли гуманистические идеалы, он хлопотал о создании национальной школы еврейского искусства. Хотя его прославили в основном изваяния исторических деятелей и работы на религиозные темы, М. Антокольский в своих произведениях не избегал еврейской тематики. Он уехал из родного города в молодости, но долгое время, пока не начались проблемы со здоровьем, возвращался в Вильну.

LRT продолжает публиковать рассказы из цикла «Камни памяти». Проект посвящен памяти выдающихся литваков – евреев, которые родились в Литве, жили здесь или разъехались отсюда по всему свету. Двадцать седьмой рассказ посвящен скульптору Марку Антокольскому.

Камни памяти
Камни памяти / LRT.lt

1843 и 1840 годы – эти две даты рождения приписывают скульптору из Вильны Марку Антокольскому (настоящее имя Мордух - LRT.lt). В родном городе будущий всемирно известный художник прожил до 18 лет. Он очень рано полюбил рисовать, выучил французский язык, стал интересоваться историей и литературой.

В течение пяти лет Марк обучался резьбе, что, как говорят, и пробудило в нем амбиции скульптора. Ранние работы М. Антокольского были замечены – по рекомендации жены Виленского генерал-губернатора он поступил в Петербургское художественное училище. Здесь он проникся гуманистическими идеалами признанных российских писателей, художников, композиторов и критиков.

Ранние работы М. Антокольского были замечены – по рекомендации жены Виленского генерал-губернатора он поступил в Петербургское художественное училище.

Markas Antokolskis, portretas
Markas Antokolskis, portretas / CC BY

«Марк Антокольский всячески поддерживал других художников еврейского происхождения, литваков, желавших творить на национальную тематику. В письмах своим друзьям он всегда возвращался к мысли о том, что следует создать профессиональную школу именно еврейского искусства, куда на обучение следует принимать евреев.

В 1902 году Илья Гинзбург – ученик скульптора, которого он очень любил, – и художник Иегуда Пэн выступили с инициативой открытия в Вильне национальной школы еврейского искусства. В 1904 году было создано Виленское художественно-промышленное общество, во главе которого встал сын скульптора Лев Антокольский. А в 1905 году открылась Виленская школа еврейских ремесел.

В последнюю принимались ученики независимо от их социального статуса и происхождения. Именно в этой школе начал свою карьеру художник Лазарь Сегаль», – говорит искусствовед И. Шадзявичене, руководитель Центра толерантности Музея еврейской истории им. Гаона Виленского и Музея Самуила Бака.

„Lazaras Segallas“ (1928)
„Lazaras Segallas“ (1928) / © Museu Lasar Segall

В целом, М. Антокольский рассматривал скульптуры как некий социальный и человеческий идеал. Точно так же была важна в его творчестве еврейская тема.

«Сохранилось его интересное произведение „Бюст Мефистофеля“, вдохновением для которого послужил „Фауст“ Гете, – продолжает свой рассказ И. Шадзявичене. – В бюсте Антокольский, кажется, высмеивает антисемитизм».

К сожалению, М. Антокольскому пришлось столкнуться с волной антисемитизма, которая поднялась в Российской империи. Появились люди, заявлявшие, что ему, еврею, не пристало изображать русских исторических героев. Охваченный грустью и горечью, художник покинул Россию и переехал в Париж.

Работая на Западе – в Берлине, Риме, Париже, – скульптор все время возвращался в родную Вильну, где нашел свою будущую жену. Правда, со временем поездкам художника в родной город стало мешать ухудшение здоровья.

Работая на Западе – в Берлине, Риме, Париже, – скульптор все время возвращался в родную Вильну, где нашел свою будущую жену.

Markas Antokolskis
Markas Antokolskis / Vida Press nuotr.

В Вильне родились его ранние произведения – «Еврей-портной», «Скупой». М. Антокольский видел, как менялось, улучшалось материальное положение его бедного отца, поэтому иногда считается, что эта скульптура как бы отражала чувства скульптора к родной Вильне и отцу.

Наибольшую известность М. Антокольский приобрел благодаря скульптурам исторических личностей – царей, создавал произведения на религиозную тематику. В первые годы ХХ века, на Всемирной выставке в Париже, за свои работы он был награжден орденом Почетного легиона.

В первые годы ХХ века, на Всемирной выставке в Париже за свои работы он был награжден орденом Почетного легиона.

В 1904 году в Вильне, на нынешней Кафедральной площади, был установлен памятник императрице Екатерине Второй работы М. Антокольского, но в 1915 году его быстро демонтировали.

Марк Антокольский умер в 1902 году. Когда его останки провозили поездом в Петербург, на железнодорожной станции Вильны была сделана остановка, чтобы все желающие жители его родного города могли с ним попрощаться.

Рассказ о Марке Антокольском слушайте по радио (на литовском языке):


Подготовил Висмантас Жуклявичюс

Viktoras Vasnecovas, „Markas Antokolskis“ ir M. Antokolskio kūrinys
Камни памяти
Markas Antokolskis, portretas
„Lazaras Segallas“ (1928)
Markas Antokolskis
Viktoras Vasnecovas, „Markas Antokolskis“ ir M. Antokolskio kūrinys
Viktoras Vasnecovas, „Markas Antokolskis“ ir M. Antokolskio kūrinys
1 / 5„Vida Press“ nuotr. fotokoliažas
Камни памяти
Камни памяти
2 / 5LRT.lt
Markas Antokolskis, portretas
Markas Antokolskis, portretas
3 / 5CC BY
„Lazaras Segallas“ (1928)
„Lazaras Segallas“ (1928)
4 / 5© Museu Lasar Segall
Markas Antokolskis
Markas Antokolskis
5 / 5Vida Press nuotr.
Viktoras Vasnecovas, „Markas Antokolskis“ ir M. Antokolskio kūrinys
Камни памяти
Markas Antokolskis, portretas
„Lazaras Segallas“ (1928)
Markas Antokolskis
# Литва# евреи# Культура# Камни памяти

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