Армонайте после встречи с Шимоните: Нужны жесткие решения

В субботу премьер-министр Ингрида Шимоните проводит встречи с девятью министрами, чтобы обсудить проект бюджета на следующий год и вопросы обуздания COVID-19.

После встречи с премьер-министром министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявила журналистам, что в настоящее время в бюджете не предусмотрено достаточного количества средств, которые можно использовать на помощь бизнесу.

«Очень важно предусмотреть достаточное финансирование для помощи бизнесу, пострадавшему от карантина и COVID-19. Могу сказать, что в бюджете министерства экономики и инноваций на эти нужды на следующий год запланирован ровно ноль, поэтому нам с премьер-министром теперь нужно было найти эти деньги», - сказала А. Армонайте после встречи с И. Шимоните.

Комментируя возможное ужесточение ограничений, А. Армонайте отметила, что ситуация очень сложная, и для того, чтобы быстрее восстановиться в 2021 году, сейчас необходимо принять более строгие меры.

Karantinas Vilniuje / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Ситуация очень-очень сложная. Чтобы в 2021 г. мы могли поскорее открыться, поскорее выйти и радоваться жизни, нам сегодня потребуются жесткие решения. Так что мы должны быть готовы к этому», - сказала А. Армонайте.

М. Навицкене: решения по COVID-19 будут завтра

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене также рассказала журналистам, что разговор с премьер-министром шел об обуздании COVID-19 и о бюджете.

«Рабочая встреча. [Мы обсудили] все основные проблемы, стоящие перед министерством в отношении бюджета, борьбы с коронавирусом. Рабочая встреча о текущей работе», - заявила журналистам М. Навицкене после встречи.

Отвечая на вопрос о мерах по борьбе с COVID-19, министр сказала, что они будут приняты на воскресном заседании правительства.

«Завтра состоится заседание правительства, на котором будут приняты решения по COVID-19», - кратко высказалась М. Навицкене.

Monika Navickienė / E. Blaževič/LRT nuotr.

На субботу запланированы также встречи И. Шимоните с министром образования, науки и спорта Юргитой Шюгждинене, министром здравоохранения Арунасом Дулькисом, министром внутренних дел Агне Билотайте, министром сообщения Марюсом Скуодисом, министром обороны Арвидасом Анушаускасом, министром энергетики Дайнюсом Крейвисом и министром сельского хозяйства Кястутисом Навицкасом.

С остальными пятью министрами глава правительства планирует встретиться в воскресенье.