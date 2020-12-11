Новости

2020.12.11 18:40

Двух литовских парламентариев лишили депутатской неприкосновенности

Радио LRT2020.12.11 18:40
Paskutinis 12-ojo Seimo posėdis; Petras Gražulis
Paskutinis 12-ojo Seimo posėdis; Petras Gražulis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Временная парламентская комиссия постановила лишить депутатской неприкосновенности Витаутаса Гапшиса и Пятраса Гражулиса.

С просьбой о лишении Гапшиса депутатского иммунитета обратилась Генеральная прокуратура в связи с расследованием дела о политической коррупции. Как отметила председатель комиссии Ирена Хаасе, оценку действиям Гапшиса должен дать суд. Сам Гапшис утверждает, что он подвергается преследованию за свою парламентскую деятельность.

Гражулиса лишают депутатской неприкосновенности для завершения досудебного разбирательства о его возможных неправомерных действиях, связанных с фирмой „Judex“. Временно исполняющий обязанности руководителя комиссии Арминас Лидяка заявил, что не видит здесь признаков политического дела.

Тем временем сам Пятрас Гражулис называет это дело исключительно «политическим».

Paskutinis 12-ojo Seimo posėdis; Petras Gražulis
Paskutinis 12-ojo Seimo posėdis; Petras Gražulis
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Paskutinis 12-ojo Seimo posėdis; Petras Gražulis
# Литва

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