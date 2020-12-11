Литва: новый министр здравоохранения представил свой план борьбы с эпидемией

Назначенный на пост министра здравоохранения Арунас Дулькис заявил, что новое правительство будет стремиться к тому, чтобы суточный прирост коронавируса не превышал 200 случаев. Дулькис представил план борьбы с пандемией. Он отметил, что важно в течение двух суток добиться изоляции граждан, у которых был контакт с заболевшим коронавирусом.

Дулькис добавил, что уже в пятницу будет обсужден ряд дальнейших мер по борьбе с пандемией.

"Во-первых, мы сделаем все, чтобы выявлялись, отслеживались случаи, и чтобы эти лица, у которых выявлен контакт, изолировались в течение 48 часов. В данный момент ситуация такова, что это делается в лучшем случае в течение трех-четырех суток", – заявил на пресс-конференции в пятницу А. Дулькис.

Он также обещает добиваться того, чтобы без сокращения объемов тестирования количество позитивных тестов не превышало пять процентов.

"В данный момент у нас угрожающая ситуация, когда эта цифра превышает 20%. И мы соответственно сделаем все, чтобы само количество случаев в день не превышало 200. Сегодня, как вы знаете, у нас сложилась ситуация, что и понедельник, и вторник, и среда, и в четверг были рекордными днями недели, когда эта цифра превышала 3 тысячи", – подчеркнул он.

Назначенный министр сказал, что конкретные дальнейшие действия будут обсуждаться с экспертами, и добавил, что речь пойдет минимум о пяти основных сферах.

"Один вопрос связан напрямую с карантином и передвижением людей, очевидно, что обсудим это. Другой - это дела вакцинации, что для нас важно в решении этой проблемы. Третье – мы видим угрожающую ситуацию в лечебных учреждениях, нужно решать вопрос количества койко-мест, распределения, организации работы",– отметил А.Дулькис.

По его словам, также будут обсуждаться возможные решения в учреждениях социальной опеки и процессы в Национальном центре общественного здоровья, пересмотра организации работы, возможные дальнейшие ограничения в местах торговли.



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