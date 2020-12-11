Новости

2020.12.11 12:44

Süddeutsche Zeitung. Болезненный год королевы

InoPressa2020.12.11 12:44
Karalienė Elžbieta II
Karalienė Elžbieta II / AP nuotr.

"Брекзит", "Мегзит", удрученное настроение из-за корги и коронавируса: 2020 год оказался для британской королевы таким же болезненным, как 1992 год, ставший для нее Annus horribilis, ужасным", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Как известно, 1992 год королева Елизавета II назвала Annus horribilis, - повествует журналист Александр Менден. - Тогда со своими супругами расстались ее сын Эндрю и дочь Анна, также более невозможно было скрывать трещину в браке Чарльза и Дианы. Росло и общественное давление на королеву - она должна была выплатить подоходный налог, от уплаты которого раньше была освобождена. В феврале следующего года она пошла на уступки. Затем в ноябре в Виндзорском замке произошел опустошительный пожар".

"С шокирующей для нее откровенностью королева призналась тогда, что это не тот год, о котором можно будет вспоминать с удовольствием".

"Относит ли ее величество к этой же категории и уходящий 2020 год, официально неизвестно. Во всяком случае на это у нее есть основания. Хотя она никогда не высказывает открыто своего мнения о работе британского правительства, то, как ведет себя премьер Борис Джонсон во время пандемии коронавируса и на переговорах по "Брекзиту", вероятно, вряд ли вызывают большую радость у женщины с многолетним политическим опытом", - отмечает издание.

"Но и кроме неприятностей, в равной степени касающихся всех людей, 2020 год принес Елизавете мало приятного. Уиллоу, последний из ее знаменитых корги, умер уже два года назад. Тогда королева приняла решение больше не приобретать еще одну собаку своей любимой породы, потому что хотела избавить животных от грусти в случае, если они переживут свою хозяйку. А теперь умер и Вулкан, один из оставшихся дорги (помеси корги и таксы). Осталась только одна дорги по кличке Конфета", - говорится в статье.

"Принц Эндрю по-прежнему находится в центре расследования скандала вокруг американского бизнесмена Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления. (...) Эпштейн, покончивший с собой в тюремной камере, обвинялся в сексуальном домогательстве к несовершеннолетним девочкам и принуждению к занятию проституцией. Одна из них, американка Вирджиния Джуффр, обвиняет в домогательствах и принца Эндрю", - поясняет автор статьи.

"Тяжелым оказался и добровольный уход внука, принца Гарри, из королевской семьи. Весной Гарри и его супруга Меган отказались от всех официальных обязанностей Виндзоров. Резкая критика Гарри в адрес расизма, с которым британская пресса встретила его жену, закончилась их отбытием из Соединенного Королевства".

"(...) Позже Гарри и Меган заключили прибыльный контракт с Netflix. Говорят, своим сериалом "Корона" стриминговый сервис тоже вызвал недовольство в доме Виндзоров: по данным Daily Telegraph, последний сезон телесериала возмутил королевскую семью тем, как в нем был представлен брак принца Чарльза и принцессы Дианы. Официальных комментариев, как обычно, нет, но издание Telegraph цитировало анонимный источник из окружения Виндзоров, по словам которого семья "невероятно разочарована и рассержена", а имя Чарльза "втоптано в грязь". Сам Чарльз, как говорят, сериал не смотрит".

Также и "королевский тур" принца Уильяма и его супруги Кэтрин оказался менее удачным, чем планировалось. Супружеская пара отправилась в путешествие по Великобритании на королевском поезде, чтобы поблагодарить людей за их заслуги во время пандемии. "Однако эта акция, начатая с хорошими намерениями, столкнулась с различными правилами локдауна, которые среди прочего предписывают отказаться от всех необязательных поездок. Тур по Англии, Шотландии и Уэльсу создал впечатление, что эти правила действуют только для подданных", - отмечает издание.

"Для королевы окончание года будет очень спокойным: вместо того, чтобы, как обычно, проводить рождественские дни с семьей в Сандрингемском дворце, она будет отмечать праздник со своим мужем Филиппом в Виндзорском замке. Есть и небольшой позитивный момент: так как 94-летняя королева и ее 99-летний супруг входят в группу риска, они окажутся в числе первых, кому будет сделана прививка от коронавируса", - пишет Süddeutsche Zeitung.

Inopressa







Опубликовать

Karalienė Elžbieta II
Karalienė Elžbieta II ir princas Philipas
Karalienė Elžbieta II ir princas Philipas su vaikais
Karalienės Elžbietos II karūnavimo ceremonija
Karalienė Elžbieta II
Karalienė Elžbieta II
1 / 4AP nuotr.
Karalienė Elžbieta II ir princas Philipas
Karalienė Elžbieta II ir princas Philipas
2 / 4AP nuotr.
Karalienė Elžbieta II ir princas Philipas su vaikais
Karalienė Elžbieta II ir princas Philipas su vaikais
3 / 4AP nuotr.
Karalienės Elžbietos II karūnavimo ceremonija
Karalienės Elžbietos II karūnavimo ceremonija
4 / 4AP nuotr.
Karalienė Elžbieta II
Karalienė Elžbieta II ir princas Philipas
Karalienė Elžbieta II ir princas Philipas su vaikais
Karalienės Elžbietos II karūnavimo ceremonija
# В мире# Мнения

Популярно

Medikų kova su COVID-19

Новости

2020.12.10 15:48

В Литве от COVID-19 умер 27-летний мужчина: что говорят врачи?

Karantinas vilniuje

Новости

2020.12.10 15:00

Президент Литвы призывает ужесточить карантин

VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė

Новости

2020.12.10 20:13

Литва: в больницах с COVID-19 находятся 2146 пациентов - скоро не будет хватать мест

Kova su COVID-19 VUL Santaros klinikose

Новости

2020.12.11 09:46

В Литве - 3067 новых случаев коронавируса За сутки скончались 29 человек

Vytautas Kasiulevičius

Новости

2020.12.11 09:02

Профессор Касюлявичюс: сейчас меры должны быть решительными и жесткими

Karantinas Lietuvoje

Новости

2020.12.11 11:45

Страны Балтии: особенности национального карантина в Литве, Латвии и Эстонии

6
Darbas iš namų; nuotolinis darbas; kompiuteris

Новости

2020.12.10 14:55

Атака фейком. Ведомства Литвы подверглись хакерской атаке

Режиссер Ким Ки Дук

Новости

2020.12.11 12:08

В Латвии от коронавируса умер режиссер Ким Ки Дук

Pasas; Lietuvos pilietybė

Новости

2020.12.10 20:35

Парламент рассмотрит вопрос оригинального написания нелитовских фамилий

Vladimiras Putinas

Новости

2020.12.10 16:40

"Левада-центр": рейтинг Путина среди молодежи упал почти в два раза