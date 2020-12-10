Парламент рассмотрит вопрос оригинального написания нелитовских фамилий

Парламент Литвы рассмотрит зарегистрированный социал-демократами проект закона Об оригинальном написании нелитовских фамилий в личных документах с использование букв латинского алфавита.

Староста фракции социал-демократов Альгирдас Сисас заявил, что дискуссия по этому вопросу неоднократно становилась предметом законодательных предложений, но для принятия окончательного решения не хватало голосов.

Назначенная на пост министра юстиции Эвелина Добровольска заявила, что поддержит предложение социал-демократов.



"Что касается личных имен, то это в основном вопрос политического дискурса. Я сама представляю такие дела в суде, я выиграла более 100 таких дел, а в подавляющем большинстве - более 90%. – обращаются литовки, состоящие в браке с иностранцами, имеющие детей, или же они сами хотят иметь фамилию мужа в оргинальном написании, что невозможно из-за всех правил", - говорила Добровольсва в интервью ЛРТ.

Иностранцы и их супруги, желающие использовать в паспортах и идентификационных картах свои имена, написанные на языке оригинала, каждый раз должны защищать свою позицию в судах. До настоящего времени суды принимали благоприятные для них решения.