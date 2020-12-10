Советник президента: санкции в отношении "Беларуськалия" требуют дополнительных дискуссий

Санкции в отношении белорусского государственного предприятия "Белаурськалий" требуют дополнительных дискуссий, завила старший советник президента Литвы по внешней политике Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите.

"В будущем посмотрим, однако в данный момент это потребовало бы дополнительных дискуссий", – сказала в четверг утром в интервью радиостанции LRT А. Скайсгирите.

Она обратила внимание на то, что санкции в отношении этой компании применяются в масштабе Евросоюза, кроме того, важно оценить, не окажет ли это большого негативного влияния на рядовых людей.

"С санкциями мы не хотим перегибать палку, когда они воздействуют на гражданское общество, с которым мы хотим иметь наилучшие отношения, и которое мы поддерживаем", – сказала советник президента.

Белорусская оппозиция считает, что Литва должна ввести санкции против белорусских компаний, которые перевозят через территорию Литвы удобрения даже несмотря на то, что на этом государство зарабатывает.

Белорусские оппозиционеры призывают Литву временно ввести санкции против компании «Беларуськалий», которая является спонсором режима А.Лукашенко. Клайпедский морской порт и Литовские железные дороги получают огромные доходы от перевозки удобрений, поэтому представители порта и железных дорог заявляют, что решение о санкциях должны принять политики.

Однако норвежская компания „Yara“ – один из основных покупателей белорусских удобрений, приняла решение и без участия политиков. Представители компании заявили, что намерены пересмотреть торговые отношения с «Беларусь калий».

Светлана Тихановская на прошлой неделе в интервью ЛРТ сказала, что Литва должна последовать примеру Норвегии и отказаться от продукции «Белкалия».

"Я считаю, что да, это нужно, все должны понимать, что это временно, что это пока существует режим в стране, пока людей избивают, насилуют, подвергают пыткам в тюрьмах, конечно, страны, которые поддерживают белорусов, построение демократической Беларуси, которые выступают за смену власти, должны помочь оказывать влияние, давление на этот режим. И это один из способов оказания этого давления. Он необходим", - сказала С.Тихановская.