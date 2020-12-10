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2020.12.10 07:43

Данные 300 тысяч заболевших ковидом москвичей попали в сеть

Радио «Cвобода»2020.12.10 07:43
Koronavirusas Rusijoje (asociatyvi nuotr.)
Koronavirusas Rusijoje (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

Данные 300 тысяч жителей Москвы, заболевших коронавирусом нового типа, попала в сеть, — сообщают издания Readovka и "База". В базе, которую обнаружили журналисты, содержатся полное имя заболевших, их адреса проживания и прописки, и вся информация о течении болезни. В некоторых случаях указаны данные паспортов заболевших. Кроме того, опубликованы внутренние сводки городского департамента здравоохранения. Власти города подтвердили факт утечки.

Большая часть массива данных относится к первой, весенней волне пандемии, отмечает издание. Но в некоторых случаях указаны и заболевшие в ноябре 2020 года. Readovka провела выборочную проверку имён, указанных в базе, и утверждает, что она подтвердила достоверность опубликованной информации.

Проанализировав данные, Readovka обнаружила, что Москва могла занижать статистику по коронавирусу как минимум в полтора раза. Согласно данным из утекшего в сеть архива, к 24 апреля в Москве коронавирусом болели 52 596 человек. При этом по официальным сводкам, опубликованным 24 апреля, к этому дню в столице заразились 36 897 человек.

Ранее многие эксперты обращали внимание на странности московской статистики с ковидом. Например, в августе в течение трёх недель число выявленных больных в городе не опускалось ниже 664 и не поднималось выше 695 человек, обращала внимание "Новая газета". Многие эксперты посчитали, что это противоречит законам статистики: в реальной жизни разброс между дневными показателями должен был быть больше, отмечало издание.

По официальным данным, с начала пандемии в Москве коронавирусной инфекцией нового типа заболели 665 218 человек. Как минимум 9571 человек умер, но эти данные могут быть занижены в разы. Чуть больше 507 тысяч человек выздоровели.

Радио "Свобода"

Koronavirusas Rusijoje (asociatyvi nuotr.)
Koronavirusas Rusijoje (asociatyvi nuotr.)
1 / 1AP nuotr.
Koronavirusas Rusijoje (asociatyvi nuotr.)
# Россия

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