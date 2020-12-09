Повилас Александравичюс. Теории заговора - это еще один вирус

В обществе распространяется еще один вирус - теории заговора. Они завершают каждое событие жизни и многих превращают в душевнобольных. Люди, которые верят в них, становятся недееспособными или растрачивают свою энергию на борьбу с несуществующими реальностями.

Этот вирус ловко используется самыми деструктивными политическими силами: все, что нужно, - это нацелить на указанную жертву толпы бродячих фанатиков, и жертва была бы уничтожена, если бы ее не защищала здравомыслящая часть общества и все еще существующие институты.

Жертвой может быть любой - нация или государство, меньшинство, религиозное сообщество, мигранты, ученые, богатые, технологическое открытие, политическая партия или суды.

Недавно довеловась быть свидетелем речей одного священника о том, что коронавирус - это искусственный интеллект, проникающий под кожу всех инфицированных, и что соединение 5G вводится не случайно: все люди с вирусом будут контролироваться высшими злыми силами. Понимай это так: мы ничего не знаем, но нас кто-то контролирует. Осталось найти героического защитника. Теории заговора неизбежно предложат такого защитника: в этом их суть. В большинстве случаев политик, ненавидимый элитой, становится защитником. Он знает, как нас защитить, поэтому ему нужно доверять безоговорочно и религиозно.

Пару лет назад один из моих учеников яростно убеждал меня, что мир стал жертвой каббалистического заговора. «Королева Англии и Папа - всего лишь послушные исполнители этого заговора», - сказал студент, глядя на меня с сочувствием, поскольку он знал о моем уважении к Папе Франциску. Студент рекомендовал фильмы, в которых этот глобальный заговор раскрывается и подробно доказывается. И, конечно же, он назвал мне имена двух защитников: президента Трампа и президента Путина. Они посланные Богом спасители, неизвестными способами сражаются с сатаной, действующим через «элиту».

Теории заговора о каббалистах, педофилах, иллюминатах и ​​людоящерах, которые правят миром, сопровождаются интерпретациями, проливающими свет на повседневные явления. Коронавирус был создан Биллом Гейтсом для уменьшения количества людей. Коронавирус был разработан фармацевтическими компаниями для получения прибыли от продажи вакцины. А вакцины вызывают аутизм. Сотовые телефоны вызывают рак мозга. Выборы массово сфальсифицированы. Суды покрывают подлог. СМИ исполняют приказы и всегда лгут. Сорос тратит миллиарды на уничтожение народов. Америкой правит «глубинное государство», а миром - тайное правительство.

Мы не найдем ни капли рациональности в этих теориях. Но в них верят все больше и больше людей. Почему я говорю о них? Потому что они, нереальные и недалекие, могут представлять реальную политическую опасность. Влияние теорий заговора сильно, и их цель только одна: вызвать недоверие к демократическим институтам и породить фанатичную веру в спасителей, в основном политиков, склонных к тоталитаризму. Все, что им нужно сделать, это указать врага. Адепты, демонстрирующие религиозную преданность, будут прибегать к любым действиям, чтобы помочь своему мессии спасти мир. «Будьте готовы», - сказал президент Трамп 30 сентября в дебатах с Байденом, обращаясь к Proud Boys, вооруженной группе шовинистов, члены которой полны решимости применить оружие, как только будет отдан приказ.

Используя теории заговора и фейковые новости, некоторые политики нейтрализуют умы многих граждан, чтобы делать с ними все, что им вздумается. Они инструментализуют ценности, религии, традиции, концепции добра и зла. Священное становится приманкой, открывающей сознание лжи. Приведу пример христиан. Достаточно Трампу, вся жизнь которого является примером самого жестокого антихристианства, отстаивать запрет абортов и «традиционные ценности», как ослепленные толпы евангелистов и католиков начинают рассматривать его как посланца Христа на земле.

Точно так же Путин, объявив себя защитником традиционных ценностей, привлек множество людей ортоксальных взглядов, готовых подняться на любую войну по велению Спасителя. Энергия теорий заговора – это злоба и ненависть, которые необходимо направить в определенном направлении. Даже приверженцы религии любви готовы убивать, когда уверят в них.

Почему люди верят в теории заговора? Они входят в сознание через злобу, которая зародилась в сердце. А злоба зарождается из-за пережитой несправедливости, неуважения, уничижения, потери самооценки. Наше общество по-прежнему зависит от принципа абсолютной конкуренции, от логики «победителей» и «проигравших», от точки зрения, что человек - это всего лишь статистическая единица, ценность которой - способность генерировать ВВП. Быть статистической единицей, чувствовать себя заменимым, ненужным - это чувство легко трансформируется в обиду на весь мир и склоняет человека к иррациональной вере в теории заговора, которые создают иллюзию самооценки («Я знаю то, чего не знают другие»).

Если мы хотим сохранить рациональное мышление в обществе и демократию в политике, мы должны стремиться к тому, чтобы каждый чувствовал себя ценным - таким, каким он или она является, когда он или она смотрит в корень вещей.



Повилас Александравичюс, доцент факультета гуманитарных и социальных исследований Университета Миколаса Ромериса.