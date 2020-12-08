Новости

2020.12.08 14:42

СМИ: на Западе предпочли бы, чтобы Путин исчез как по мановению волшебной палочки

InoPressa2020.12.08 14:42
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas / AP nuotr.

"Российский президент якобы страдает болезнью Паркинсона и раком, сообщают бульварные СМИ. Это, вероятно, больше связано с мечтами Запада, нежели с фактами", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Кремлевская астрология еще в советские времена была неточной наукой. Сегодня заглянуть за кулисы Кремля не проще, ведь президент герметично закрыт от внешнего мира", - отмечает журналистка Цита Аффентрангер.

"То, что Путин именно сейчас якобы должен уйти в отставку, кажется буквально абсурдным. В конце концов, он приложил много усилий для изменения Конституции, чтобы обеспечить себе президентство до 2036 года. Если бы он был болен, он просто ограничился бы окончанием президентского срока в 2024 году, - полагает автор статьи. - То, что сейчас он хочет получить иммунитет от парламента, несколько странно. Но, возможно, сейчас просто настал хороший момент для такого решения, так как страна занята коронавирусом и самой собой".

"Поэтому в случае со слухами о плохом здоровье Путина скорее принимается желаемое за действительное. Неслучайно, что эти сообщения распространяются на Западе, в то время как в России они не появляются даже на оппозиционных сайтах. На Западе многие ни о чем так не мечтают, как о том, чтобы Владимир Путин наконец ушел, чтобы он просто исчез, чтобы с ним больше не пришлось заморачиваться".

"Ведь факт в том, что Запад не знает, что ему делать с Путиным. Ни одна попытка осадить шефа Кремля пока не сработала. Также и введенные после аннексии Крыма санкции не попали в цель. В этом году путинские олигархи снова стали богаче, а не беднее. А несчастные россияне упрямо объединяются вокруг своего президента", - указывает издание.

"Даже молодое поколение, на которое Запад возлагал все надежды, следует за Путиным: согласно опросам, более 50% респондентов больше не считают Россию частью Европы. Запад давно не является в России примером для подражания, которым он сам любит себя считать. И даже если сейчас Путин - по какой бы то ни было причине - уйдет в отставку, вероятно, мало что изменится. Потому что и новое поколение, кажется, уже потеряно для Запада", - заключает Tages-Anzeiger.

Inopressa

Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
1 / 1AP nuotr.
Vladimiras Putinas
# Россия

Популярно

Covid-19 ward at Panevėžys Republic Hospital

Новости

2020.12.08 09:55

В Литве - 1388 новых случаев коронавируса и 36 смертей

Gitanas Nausėda

Новости

2020.12.07 16:24

Гитанас Науседа утвердил состав кабинета министров

Astravo AE

Новости

2020.12.08 09:03

Новое правительство будет добиваться полной блокады БелАЭС

Sankt Peterburgas

Новости

2020.12.08 08:33

Петербург оказался на грани полного локдауна

Europos Sąjungos vėliava

Новости

2020.12.08 09:02

Европейский Союз под натиском трудностей открывает двери лидерству Литвы

Netikėta Aliaksandro Lukašenkos inauguracija 7-ajai kadencijai

Новости

2020.12.07 15:03

Не надо никого держать: как Лукашенко борется с "утечкой мозгов" из Беларуси

2020-ųjų Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai

Новости

2020.12.07 17:24

В Литве объявлены лауреаты национальной премии в области культуры Стонис: решение далось непросто

Kalėdų dovanos

Новости

2020.12.08 11:09

В этом году жители Литвы намерены раскошелиться на рождественские подарки

Новости

2020.12.08 12:17

Прививка против коронавируса: будет ли она обязательна для всех европейцев?

Новости

2020.12.08 08:46

Синкявичюс: первая партия вакцины от COVID-19 достигнет ЕС в течение трех недель