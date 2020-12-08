Сейм приступил к обсуждению программы нового правительства

Парламент приступил к обсуждению программы нового правительства. Назначенная на пост премьер-министра Ингрида Шимоните надеется, но программа получит поддержку Сейма и будет принята в ближайшее время.

Назначенная на пост министра финансов Гинтаре Скайсте заявила, что в начале своей работы планирует пересмотреть проект бюджета на следующий год. По ее мнению, есть признаки того, что не все доходы и расходы внесены в проект бюджета, либо целенаправленно спланированы. Она отметила, что сокращение расходов не планируется, но будет пересмотрен связанный с бюджетом план развития экономики.



Заканчивающий каденцию премьер-министра Саулюс Сквернялис заявил, что в программе нового правительства он не увидел новых идей. По его словам, эта программа продолжает работу, начатую его кабинетом министров.



Тем временем назначенная на пост премьер-министра Инграда Шимоните подчеркнула, что программа нового правительства не была скопирована, а о том, что некоторые работы будут продолжены, говорилось и раньше.



