Новости

2020.12.08 14:23

Сейм приступил к обсуждению программы нового правительства

Радио LRT2020.12.08 14:23
Seimas
Seimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Парламент приступил к обсуждению программы нового правительства. Назначенная на пост премьер-министра Ингрида Шимоните надеется, но программа получит поддержку Сейма и будет принята в ближайшее время.

Назначенная на пост министра финансов Гинтаре Скайсте заявила, что в начале своей работы планирует пересмотреть проект бюджета на следующий год. По ее мнению, есть признаки того, что не все доходы и расходы внесены в проект бюджета, либо целенаправленно спланированы. Она отметила, что сокращение расходов не планируется, но будет пересмотрен связанный с бюджетом план развития экономики.

Заканчивающий каденцию премьер-министра Саулюс Сквернялис заявил, что в программе нового правительства он не увидел новых идей. По его словам, эта программа продолжает работу, начатую его кабинетом министров.

Тем временем назначенная на пост премьер-министра Инграда Шимоните подчеркнула, что программа нового правительства не была скопирована, а о том, что некоторые работы будут продолжены, говорилось и раньше.

Seimas
Seimas
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Seimas
# Литва

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