"Таких расстреливать надо". Валинскас не будет наказан за оскорбление Томашевского

Вильнюсская участковая прокуратура во вторник сообщила о прекращении досудебного расследования в связи с высказыванием бывшего председателя Сейма Литвы Арунаса Валинскаса в адрес председателя Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС), европарламентария Вальдемара Томашевского.

Расследование было начато в конце октября, когда бывший политик А. Валинскас, комментируя в интервью порталу delfi.lt итоги выборов, сказал, что таких, как В. Томашевский надо расстреливать.

"Томашевский - абсолютный колорадский жук, который, получая финансирование для своей партии из госбюджета Литвы, является антигосударственником. Таких, вообще-то, нужно расстреливать. По одному в год. Начать с него", – заявил А. Валинскас.

Как отмечает прокуратура, в данном случае не было совершено деяние, имеющее признаки преступления.

"На основании полученных в ходе досудебного расследования выводов специалистов по языку констатировано, что высказывания А. Валинскаса не могут быть признаны подстрекательством к насилию или физической расправе, потому что коммуникационная цель этих высказываний - не призвать или побудить зрителей поступить соответствующим образом, а выразить личное негативное мнение", - говорится в сообщении прокуратуры.

Постановление о прекращении досудебного расследования может быть обжаловано вышестоящему прокурору.

Ранее бывший председатель Сейма Арунас Валинскас сказал, что его слова были вырваны из контекста и рознь не разжигали.

"В своем высказывании я ни в коем случае не разжигал межнациональную рознь и не призывал к насилию. Это просто образное юмористическое высказывание в сослагательном наклонении, не имевшее целью и не призывавшее ни к каким активным действиям", - сказал он.

Шоумен утверждает, что его слова следует понимать как образное выражение.

Литовский президент Гитанас Науседа осуждил высказывание Арунаса Валинскаса. Как сказал глава государства, эти слова вредят и самому обществу Литвы, и отношениям с Польшей.

"По правде говоря, мы шли к этому последовательно, понемногу позволяя, допуская эту культуру издевательств, которая теперь так процветает, что отдельные лица позволяют себе такие заявления", - добавил он.