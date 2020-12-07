В Литве объявлены лауреаты национальной премии в области культуры

В понедельник в Министерстве культуры Литвы состоялось оглашение лауреатов Национальной премии в области культуры и искусства.

Ими стали кинооператор Йонас Витольдас Томашяшичюс, писатель Саулюс Томас Кондратас, актриса Регина Шальтените, художник Эгле Ридикайте, музыковед Рута Станявичюте, архитектор Гинтарас Бальчитис, фотохудожник Ремигиюс Трейгис.

Премии Й. В. Томашявичюсу и С.Т. Кондртасу выделены за вклад всей жизни в культуру и искусство. Прочие лауреаты награждены за работы последних семи лет.

Поздравляя лауреатов национальных премий, временный министр культуры Миндаугас Кветкаускас обратил внимание на то, что эти премии вручаются в трудный для культуры период, когда перед людьми искусства встает множество вызовов.

"Однако я считаю, что премии одновременно являются и знаком надежды. Ведь культурная жизнь в Литве не останавливается, творчество, подлинность, творческие способности представителей искусства способны преодолеть эти сложные обстоятельства и идти дальше", – заявил в понедельник на пресс-конференции министр культуры М. Кветкаускас.

Председатель комиссии по национальным премиям в области культуры и искусства Андрюс Стонис отметил, что было сложно отобрать лауреатов премии, так как "культура и искусство являются субстанцией, которую сложно взвесить, измерить и сравнить".

"Год был очень не простым, сложные условия и пандемия, поэтому решение далось непросто. Наши совещания проходили в ZOOM, но даже в таких условиях наша комиссия работала настойчиво и кропотливо отбирала, углублялась в каждую фамилию. Список был очень длинным: 30 кандидатов на две премии за вклад в искусство и культуру и 15 претендентов на премию, выделяемую за деятельноть за последние 7 лет. Мы хотели, чтобы было представлено творчество как мужчин, так и женщин", - сказал А.Стонис в интервью Радио ЛРТ.



По его словам, также было важно, чтобы и столица, и провинция не остались незамеченными.



"Иногда это забывается, а практика последних лет говорит нам о том, что фокус уходит на художников, которые работают в Вильнюсе. А сейчас получилось, что Регина Шальтяните из Клайпеды, а Гинтарас Бальчитис из Каунаса. Есть и представители старшего поколения, как Витольдас Томашявичюс, Эгле Ридикайте. Так что, на мой взгляд, почти все направления в искусстве, все жанры были представлены: литература, музыковедение, архитектура и кино", - заключил А.Стонис.

Национальные премии и дипломы лауреатов вручаются в День восстановления государственности Литвы, 16 февраля





