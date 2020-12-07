В Литву через гуманитарный коридор разрешено прибыть 689 белорусам

В Литву ерез гуманитарный коридор разрешено прибыть 6789 белорусским гражданам, сообщило Министерство внутренних дел в понедельник.

Из этих лиц 285 уже в Литве, 67 попросили убежище.

Такое разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы. Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции.

"Хотя протесты в Беларуси продолжаются, потоки желающих прибыть по сравнению с летом действительно меньше. Если сначала мы выдавали по несколько разрешений в день, то сейчас количество обращающихся действительно сократилось", – отметила временный министр внутренних дел Рита Тамашунене.

"Прибывшие белорусские граждане могут быть в Литве, но также могут вернуться в свою страну, если сочтут это безопасным для них", – добавила она.