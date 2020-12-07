Число невыездных россиян превысило четыре миллиона

По данным Федеральной службы судебных приставов, число россиян, которым запрещён выезд из страны из-за невыплаченных долгов, достигло четырёх миллионов ста тысяч. Семьсот тысяч человек были внесены в стоп-лист только за последний год.

С россиян, получивших ограничение на выезд за границу из-за долгов, за десять месяцев этого года взыскали около 36 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФССП.

Ограничение на выезд за рубеж в качестве меры наказания для должников было введено в 2005 году. Сейчас судебные приставы имеют право временно запретить покидать страну при долге от 30 тысяч рублей, в случае долга по алиментам – от 10 тысяч рублей.



Ранее сообщалось, что россияне просрочили 12 миллионов 600 тысяч кредитов, взятых как в крупных банках, так и в микрофинансовых организациях. Это рекордный показатель. Эксперты объяснили резкий рост долгов финансовыми сложностями, возникшими у граждан в период пандемии коронавируса. По их прогнозам, к концу года число просроченных кредитов и займов может вырасти ещё на миллион. В этом случае каждая шестая ссуда в России окажется проблемной.



Радио "Свобода"