Новости

2020.12.07 08:30

ВИДЕО: как в Вильнюсе доставляют продукты пожилым людям

LRT.lt2020.12.07 08:30
Senatvė
Senatvė / Shutterstock nuotr.

В Вильнюсе волонтеры развозят еду одиноким пожилым людям во время карантина. 

По информации столичного муниципалитета, в сотрудничестве с Maisto bankas и с помощью волонтеров с 23 ноября до Рождества каждые две недели будут доставляться продуктовые наборы всем одиноким и беспомощным пожилым людям.

Пакеты Maisto bankas содержат макаронные изделия, крупу, овощные консервы, джем, консервы из мяса или рыбы, масло, муку, чай, сахар и, возможно, различные сладости (шоколад, батончик из сладких орехов и т.п.).

«Мы приняли вызов, и в период второго карантина готовы обеспечить самыми необходимыми продуктами пожилых людей Вильнюса, оказавшихся в связи с пандемией в сложной ситуации. Мы безмерно благодарны добровольцам и доброжелателям, которые до начала карантина помогли собрать запасы продуктов питания с продолжительным сроком годности. А в настоящее время приглашаем всех, имеющих такую возможность, принять участие в формировании продовольственных пакетов и их доставке малоимущим», – предлагает пополнить ряды добровольцев руководитель Вильнюсского подразделения Maisto bankas Модестас Бастис.

Для получения помощи необходимо позвонить по номеру 1664.

Senatvė
Senatvė
1 / 1Shutterstock nuotr.
Senatvė
# Литва

Популярно

Gitanas Nausėda

Новости

2020.12.06 13:02

Эксперты в области здравоохранения обсудили с президентом меры по ужесточению карантина

Karantinas Lietuvoje

Новости

2020.12.06 09:56

За прошедшие сутки в Литве выявлено 2 219 случаев коронавируса, еще 12 человек скончалось

Книга В. Ландсбергиса «Mamutė» («Мамуля»)

Новости

2020.12.06 10:40

Сестра милосердия. В программе «Русская улица» – рассказ В. Ландсбергиса о своей матери

11
Petras Bingelis

Новости

2020.12.06 10:49

Скончался дирижер и педагог Пятрас Бингялис, болевший COVID-19

Три пирожка с марихуаной из разных кофешопов Амстердама

Новости

2020.12.06 12:10

Марихуана больше не наркотик? К чему приведет решение ООН

Lincolno centas, Victoras Davidas Brenneris

Новости

2020.12.06 10:50

Литвак из Шяуляй создал «линкольновский» цент, который до сих пор используется в США Сделать это ему предложил гость мастерской – президент Рузвельт

5
Vladimiras Putinas

Новости

2020.12.06 13:05

Die Welt: Что скрывается за слухами о состоянии здоровья Путина

Karantinas

Новости

2020.12.06 10:23

Специалист напоминает: проветривать помещение следует хотя бы час, создавая сквозняк

Protestai Baltarusijoje, asociatyvinė nuotr.

Новости

2020.12.06 15:03

В Минске, Гродно и Бресте задержаны 40 участников акций протеста

Виталий Портников

Новости

2020.12.06 11:30

Виталий Портников. Союзники Путина