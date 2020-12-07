ВИДЕО: как в Вильнюсе доставляют продукты пожилым людям

В Вильнюсе волонтеры развозят еду одиноким пожилым людям во время карантина.

По информации столичного муниципалитета, в сотрудничестве с Maisto bankas и с помощью волонтеров с 23 ноября до Рождества каждые две недели будут доставляться продуктовые наборы всем одиноким и беспомощным пожилым людям.



Пакеты Maisto bankas содержат макаронные изделия, крупу, овощные консервы, джем, консервы из мяса или рыбы, масло, муку, чай, сахар и, возможно, различные сладости (шоколад, батончик из сладких орехов и т.п.).

«Мы приняли вызов, и в период второго карантина готовы обеспечить самыми необходимыми продуктами пожилых людей Вильнюса, оказавшихся в связи с пандемией в сложной ситуации. Мы безмерно благодарны добровольцам и доброжелателям, которые до начала карантина помогли собрать запасы продуктов питания с продолжительным сроком годности. А в настоящее время приглашаем всех, имеющих такую возможность, принять участие в формировании продовольственных пакетов и их доставке малоимущим», – предлагает пополнить ряды добровольцев руководитель Вильнюсского подразделения Maisto bankas Модестас Бастис.

Для получения помощи необходимо позвонить по номеру 1664.