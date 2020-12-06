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2020.12.06 15:03

В Минске, Гродно и Бресте задержаны 40 участников акций протеста

Радио «Cвобода», DW2020.12.06 15:03
Protestai Baltarusijoje, asociatyvinė nuotr.
Protestai Baltarusijoje, asociatyvinė nuotr. / AP nuotr.

В Беларуси сегодня проходят так называемые "дворовые марши" против результатов президентских выборов и жестокого насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов.

По данным правозащитного центра "Вясна", в ходе протестов в Минске, Гродно и Бресте задержаны в общей сложности 40 человек. Список на сайте центра обновляется в режиме онлайн. В числе задержанных - двое журналистов.

Согласо данным независимого телеканала "Белсат", белорусские правоохранители задержали гродненских журналистов Марысю Харевич и Сергея Людкевича.

Координационный совет (КС) белорусской оппозиции заверил протестующих в своей поддержке. "Уже четыре месяца мы добиваемся своего права на свободу, законность и правду...Нас сплочают вера в победу, любовь друг к другу и готовность отстаивать свои права", - говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале КС.

Совет указывает, что его членов "регулярно задерживают, обвиняют по уголовным статьям или сажают на сутки", при этом 16 из 70 членов КС столкнулись с административными и уголовными делами, а трое остаются признанными политзаключенными. "Несмотря на это, мы вместе с вами: на свободе и в заключении, каждые выходные и каждый день", - заверяет КС.

Радио Свобода DW

Protestai Baltarusijoje, asociatyvinė nuotr.
Protestai Baltarusijoje, asociatyvinė nuotr.
1 / 1AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje, asociatyvinė nuotr.
# Беларусь

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