Марихуана больше не наркотик? К чему приведет решение ООН

В ООН прислушались к рекомендациям ВОЗ и косвенно признали наличие у конопли лечебных свойств, исключив марихуану из списка опасных наркотиков. К чему может привести это решение?

Единая конвенция ООН о наркотических средствах 1961 года - основной международный инструмент, служащий ориентиром для стран-участниц организации в множестве запрещенных препаратов.

До недавних пор каннабис упоминался в документе дважды. В списке I, представляющем собой общий перечень всех наркотических веществ, признанных таковыми на данный момент. И в списке IV, в который включены самые опасные наркотики, подлежащие строжайшему контролю - к примеру, героин и кокаин.

Отныне, впрочем, каннабис больше не будет находиться с последними в одном ряду. 2 декабря Комиссия ООН по наркотическим средствам исключила медицинскую коноплю и ее производные из списка IV. В основу такого решения легли соответствующие рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые та направила в ООН в январе 2019 года.

Каннабис открывает новые возможности для бизнеса

"Решение ООН может частично положить конец многолетней демонизации каннабиса", - говорит предприниматель Штефан Крамер (Stephan Kramer). 35-летний немец в 2019 году основал компанию Heyday, которая занимается импортом, хранением и поставкой цветков конопли аптекам.

В этом бизнесе он уже давно не одинок: на рынке в последнее время появился целый ряд подобных предприятий и стартапов. "До сих пор конопля считалась растением, не имеющим лечебных свойств. Переоценка данного подхода открывает (для бизнеса - Ред.) новые перспективы", - отмечает предприниматель в беседе с DW.

Представитель немецкой Ассоциации промышленной конопли Юрген Ноймейер (Jürgen Neumeyer) также рад тому, что в ООН последовали рекомендациям ВОЗ. "Мы ожидаем, что этот международный импульс приведет к ослаблению ограничений на распространение медицинской марихуаны во всем мире. Мы приветствуем этот шаг, ведь импортеры, производители и дистрибьюторы конопли в будущем смогут рассчитывать на снижение бюрократических барьеров", - поясняет Ноймейер.

Специальное хранилище для лечебной марихуаны

В данный момент в Германии торговля медицинской коноплей строго регламентирована. Предприниматель Крамер знает о жестких правилах не понаслышке.

К примеру, хранить медицинскую коноплю можно только при условии соблюдения повышенных мер безопасности. Для того, чтобы построить такое хранилище, Крамеру понадобилось большое количество железобетона. "Это потребовало больших инвестиций - как в плане логистики, так и финансов", - рассказывает Крамер.

Впрочем, специальное хранилище бизнесмен оборудовал все же не зря. Альфредо Паскуаль, обозреватель Marijuana Business Daily - ведущего тематического издания в США, - сомневается в том, что решение ООН повлечет за собой существенное ослабление строгих правил. "Каннабис до сих пор входит в список I конвенции. А ко всем веществам, которые в него включены, применяют строгие требования", - объясняет специалист.

Россия голосовала против исключения каннабиса из списка

В действительности же положения конвенции ООН в некоторых странах уже давно не соблюдаются. От них отступили, к примеру, Канада и Уругвай, легализировав употребление каннабиса.

В то же время многие государства до сих пор не спешат ослаблять ограничения, отмечает Паскуаль. "Решение ООН - это компромисс. Идею вычеркнуть каннабис из всех списков конвенции большинство стран бы не одобрили", - уверен он.

Что же касается исключение конопли из Списка IV, то и это решение было принято лишь минимальным большинством голосов. Из 53 государств-членов организации в пользу этой инициативы высказались 27 стран. 25 стран, включая Россию и Китай, выступили против, а одна страна - Украина - воздержалась от голосования.

От решения ООН могут выиграть ученые и фармаконцерны



Несмотря на это, специалисты считают решение ООН мощным сигналом. "Каннабис не так опасен, как считалось до сих пор. Времена изменились. Теперь у нас есть больше данных о том, что собой представляет каннабис и что он имеет, в том числе, и терапевтические свойства", - подчеркивает обозреватель Альфредо Паскуаль. На его взгляд, в будущем это может заставить некоторые страны - к примеру, ряд африканских и азиатских государств - пересмотреть свои жесткие ограничения на употребление марихуаны.

Ожидается, что от решения ООН выиграют и ученые. "Поскольку наличие у каннабиса лечебных свойств теперь стало более очевидным, этот аргумент будут стараться подкрепить научными исследованиями", - считает бизнесмен Штефан Крамер. Он полагает, что фармаконцерны теперь начнут более активно инвестировать в проведение подобных исследований. "Признание этого факта (возможности употребления каннабиса в медицинских целях. - Ред.) на уровне ООН даст зеленый свет тем предпринимателям, которые прежде относились к торговле медицинской коноплей скептически", - резюмирует Крамер.

DW