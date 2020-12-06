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2020.12.06 08:40

Белорусская оппозиция призвала выйти на "Марш воли" в воскресенье

DW2020.12.06 08:40
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Белорусская оппозиция призвала жителей страны в воскресенье, 6 декабря, принять участие в протестной акции под названием "Марш воли". Как сообщают популярные в Беларуси Telegram-каналы, в том числе "Страна для жизни", местом проведения мероприятия должны стать дворы Минска и областных центров. Начало акции намечено на полдень.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о том, что поддержит всех, кто выйдет на протестный марш в воскресенье, 6 декабря. "Каждый марш - это напоминание о том, что белорусы не сдадутся", - написала она в своем Telegram-канале. По словам политика, за пять месяцев протеста белорусы научились отстаивать свои права, "не соглашаться громко и во всеуслышание". "Мы не позволим отбирать наши права и закрывать глаза на преступления", - подчеркнула Тихановская.

Между тем, американское агентство Bloomberg представило рейтинг из 50 человек, которые, по его оценкам, сыграли ключевую роль в 2020 году. В перечень, в частности, вошла лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, она заняла шестнадцатую строчку. Новый список разделен на пять категорий: бизнес, развлечения, финансы, наука и технологии, а также политика.

Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
1 / 1AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje
# Беларусь# протесты

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