Белорусская оппозиция призвала выйти на "Марш воли" в воскресенье

Белорусская оппозиция призвала жителей страны в воскресенье, 6 декабря, принять участие в протестной акции под названием "Марш воли". Как сообщают популярные в Беларуси Telegram-каналы, в том числе "Страна для жизни", местом проведения мероприятия должны стать дворы Минска и областных центров. Начало акции намечено на полдень.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о том, что поддержит всех, кто выйдет на протестный марш в воскресенье, 6 декабря. "Каждый марш - это напоминание о том, что белорусы не сдадутся", - написала она в своем Telegram-канале. По словам политика, за пять месяцев протеста белорусы научились отстаивать свои права, "не соглашаться громко и во всеуслышание". "Мы не позволим отбирать наши права и закрывать глаза на преступления", - подчеркнула Тихановская.

Между тем, американское агентство Bloomberg представило рейтинг из 50 человек, которые, по его оценкам, сыграли ключевую роль в 2020 году. В перечень, в частности, вошла лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, она заняла шестнадцатую строчку. Новый список разделен на пять категорий: бизнес, развлечения, финансы, наука и технологии, а также политика.