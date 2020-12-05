Беларусь: Тихановская написала папе римскому

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская направила письмо папе римскому Франциску. Об этом сообщили ее представители в Telegram.

В послании Тихановская назвала главу Римско-Католической церкви Беларуси, митрополита Тадеуша Кондрусевича подлинным посредником в урегулировании политического кризиса в стране.

"Главным же генератором диалога, который самыми разными способами пытался нащупать ту "архитектуру мира", которая могла бы сработать, выступил митрополит Тадеуш Кондрусевич", - уверена Тихановская.

В письме также отмечается, что белорусский народ настроен на диалог с властью и в этих целях создал "диалоговую площадку - Координационный совет".

Послание было отравлено напрямую в государственный секретариат Ватикана, а также лично передано апостольскому нунцию в Литве членом международной команды Тихановской - Денисом Кучинским.

В сентябре стало известно, что митрополита Тадеуша Кондрусевича лишили белорусского паспорта, ему было отказано во въезде в страну из Польши.

DW