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2020.12.05 12:23

Премьер Армении сообщил обмене пленными по принципу "всех на всех"

Радио «Cвобода»2020.12.05 12:23
Armėnų ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas
Armėnų ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas / AP nuotr.

Стороны армяно-азербайджанского конфликта в самопровозглашенном Нагорном Карабахе согласовали обмен пленными по принципу "всех на всех". Об этом в видеообращении к народу заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Накануне стало известно, что стороны армяно-азербайджанского конфликта представили списки Международному комитету Красного Креста. По словам Пашиняна, речь должна идти не только о лицах, оказавшихся в плену во время войны в Нагорном Карабахе, но и до войны.

Премьер Армении не упомянул о возможности своей отставки, которой добивается оппозиция.

Резкое обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Тогда Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации обстановки. 9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, в регионе размещены российские миротворцы. Азербайджану должны быть возвращены все районы по периметру Нагорного Карабаха. Армении гарантируется создание транспортного коридора в Карабах, а Азербайджану – в эксклав Нахичевань.

В Армении после подписания соглашения начались акции протеста с требованием отставки Пашиняна. 17 оппозиционных партий выдвинули на пост премьер-министра Вазгена Манукяна. Он возглавлял армянское правительство в 1990–1991 годах.

Радио Свобода

Armėnų ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas
Armėnų ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas
1 / 1AP nuotr.
Armėnų ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas
# В мире# Армения# Азербайджан# Карабах

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