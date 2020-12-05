Новый антирекорд: за сутки в Литве выявлено 2 848 заражений COVID-19

За последние сутки в Литве было подтверждено 2 848 новых случаев коронавируса, сообщил Департамент статистики в субботу утром. От коронавируса скончался еще 21 человек. Сообщается о выздоровлении 2 424 человек.

Это наибольшее количество новых инфекций с начала пандемии. До сих пор максимальное число случаев было зафиксировано в пятницу, но тогда их было на триста меньше.

В настоящее время коронавирусом инфицированы 41 225 человек.

Всего с начала пандемии в стране было подтверждено 72 430 случаев коронавируса, от инфекции умерло 611 человек.

По данным Департамента статистики, в больницах проходит лечение 1 981 пациент, зараженный COVID-19, 147 из них – в реанимации.

Кислород необходим 1 067 пациентам, к 87 людям применяется искусственная вентиляция легких.

Koronavirusas Lietuvoje / S. Žiūros nuotr.

В настоящее время занято около половины больничных коек – 8 626 из 16 660.

Из 672 реанимационных коек занято чуть более половины – 392.

Из 624 коек, которые могут быть использованы для искусственной вентиляции легких, заняты 228; из 6 225 коек с кислородом занята 2 121.