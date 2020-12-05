Партия свободы предложит в министры сообщения нынешнего вице-министра экономики Скуодиса

Партия свободы предложит в министры сообщения нынешнего вице-министра экономики и инноваций Марюса Скуодиса.

«Мы выдвигаем человека, близкого партии в ценностном отношении и обладающего опытом работы в сфере государственного управления», - заявила в пятницу агентству BNS лидер партии Аушрине Армонайте.

«Мы не сомневаемся, что он будет реализовывать (...) зеленый курс в области сообщений, и, наконец, в транспортной политике найдется место человеку, а не только интересам или бюрократии», - добавила она.

В пятницу президент Гитанас Науседа объявил об отклонении кандидата на пост министра транспорта и коммуникаций Каспараса Адомайтиса, также выдвигавшегося Партией свободы.

35-летний М. Скуодис получил степень доктора политических наук в Институте международных отношений и политологии Вильнюсского университета.

С середины января 2018 года он работает заместителем министра экономики и инноваций, ранее трудился в Банке Литвы и преподавал в Вильнюсском университете.