Новости

2020.12.05 09:49

Партия свободы предложит в министры сообщения нынешнего вице-министра экономики Скуодиса

LRT.lt, BNS, Рамунас Якубаускас2020.12.05 09:49
Marius Skuodis
Marius Skuodis / Asmeninio archyvo nuotr.

Партия свободы предложит в министры сообщения нынешнего вице-министра экономики и инноваций Марюса Скуодиса.

«Мы выдвигаем человека, близкого партии в ценностном отношении и обладающего опытом работы в сфере государственного управления», - заявила в пятницу агентству BNS лидер партии Аушрине Армонайте.

«Мы не сомневаемся, что он будет реализовывать (...) зеленый курс в области сообщений, и, наконец, в транспортной политике найдется место человеку, а не только интересам или бюрократии», - добавила она.

В пятницу президент Гитанас Науседа объявил об отклонении кандидата на пост министра транспорта и коммуникаций Каспараса Адомайтиса, также выдвигавшегося Партией свободы.

35-летний М. Скуодис получил степень доктора политических наук в Институте международных отношений и политологии Вильнюсского университета.

С середины января 2018 года он работает заместителем министра экономики и инноваций, ранее трудился в Банке Литвы и преподавал в Вильнюсском университете.

Marius Skuodis
Marius Skuodis
1 / 1Asmeninio archyvo nuotr.
Marius Skuodis
# Литва

Популярно

Sviatlana Cichanouskaja

Новости

2020.12.04 15:27

Тихановская в интервью ЛРТ: официальных контактов c Москвой пока не было

Covid-19 ward in Alytus, southern Lithuania.

Новости

2020.12.04 12:05

Литва: фактическое число больных COVID-19 может быть в 10 раз больше

Белорусские актеры

Новости

2020.12.04 13:44

Репетирующие в Вильнюсе белорусские актеры: И вот мы здесь, перескочили через границу!

Karantinas Lietuvoje

Новости

2020.12.04 16:00

Правительство Литвы пересмотрит условия карантина

JAV ir ES vėliavos

Новости

2020.12.04 10:55

Американский гигант Biogen приходит в Литву

Sostinės kalėdinė eglė

Новости

2020.12.04 13:07

Влияние пандемии: что ожидает Вильнюсский рождественский городок?

Gitanas Nausėda

Новости

2020.12.04 16:22

Науседа не подержал двух предложенных Шимоните кандидатов на посты министров

Volodymyras Zelenskis

Новости

2020.12.04 17:25

Сергей Руденко. Зеленский рискует получить "Налоговый майдан"

Karantinas Lietuvoje

Новости

2020.12.05 09:28

Г. Науседа обсудит с экспертами рекомендации по ужесточению карантина

Koronavirusas Lietuvoje

Новости

2020.12.05 10:22

Новый антирекорд: за сутки в Литве выявлено 2 848 заражений COVID-19