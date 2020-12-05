Г. Науседа обсудит с экспертами рекомендации по ужесточению карантина

Учитывая, что число случаев COVID-19 и летальных исходов в стране продолжает расти, президент Гитанас Науседа в воскресенье обсудит с Советом экспертов в области здравоохранения рекомендации по ужесточению карантина и борьбе с пандемией.

Об этом агентству BNS сообщил пресс-секретарь главы государства Антанас Бубнялис.

В пятницу в интервью delfi.lt Г. Науседа заявил, что не исключает возможности в ближайшем будущем рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения, что позволит принять самые строгие ограничения.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига заявил в пятницу, что число случаев заболевания растет, а это означает, что принимаемых мер недостаточно, поэтому правительство намерено пересмотреть условия карантина.

По словам министра, планируется поговорить о мерах, связанных с регламентированием труда, а также будет поднят вопрос о дистанционном обучении, будут пересмотрены исключения.

В Литве на этой неделе снова зарегистрировано рекордное количество случаев COVID-19, продолжает расти и количество смертей.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, Литва является одной из ведущих стран Европы по количеству заболеваний, приходящихся на 100 тысяч человек за последние две недели.

Из-за стремительного распространения коронавируса, в стране 7 ноября был введен карантин, который позже продлили до середины декабря.