Der Spiegel: Побег через окно

"В Брюсселе на оргии с обнаженными мужчинами застали венгерского депутата. Проблема в том, что в городе действует локдаун - а политик считается идейным вдохновителем сторонников национал-консерватизма", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"В отчаянии Йожеф Сайер решил бежать через окно и спуститься вниз по водосточной трубе. На нем было мало одежды - очевидно, он одевался в спешке, - а в его рюкзаке полиция обнаружила наркотики. Соседи обратились к блюстителям порядка, так как в пятницу вечером из квартиры над баром на брюссельской улице Рю де Пьер был слышен шум. Сотрудники полиции выехали на место и разогнали вечеринку, в которой участвовало около двух десятков гостей - в основном, кажется, мужчин и в основном голых", - передает издание.

"То, что избранный народом депутат в свое свободное время посещает оргию, - его личное дело. Сайеру придется объяснять это своей жене Тюнде Хандо, судье Конституционного суда в Будапеште".

"Глупо то, что сейчас действует локдаун. В Брюсселе разрешено встречаться лишь максимум по четыре человека. И политики должны подавать пример", - указывает Der Spiegel.

"Еще большее чувство неловкости вызывает то, что уличенный политик оказался членом национал-консервативной партии "Фидес", который вбивает в голову своим согражданам, что брак - это святое, а гомосексуальность - позор. Что уж говорить о том, что его партия ввела в Венгрии крайне рестриктивные законы о наркотиках".

"Пока все ограничилось предупреждением, однако политику грозит штраф в размере 250 евро, прокуратура возбудила дело в связи с хранением наркотиков. В воскресенье Сайер сложил с себя полномочия депутата", - говорится в публикации.

"59-летний Сайер является одним из основателей партии "Фидес", и его считают доверенным лицом премьера Виктора Орбана. Сам он бахвалится тем, что составил новую венгерскую конституцию, которую "Фидес" поспешно протолкнула в 2011 году, на планшете в самолете между Брюсселем и Будапештом".

"Конституция среди прочего содержит отсылку к христианству и предписывает, что брак должен быть союзом мужчины и женщины. (...) То, что именно Сайер был замечен на такой вечеринке, напоминает клише: ненавистники геев, возможно, сами ими являются. К тому же недавно "Фидес" еще больше ужесточила свое отношение к ЛГБТ-сообществу", - указывает издание.

"При этом привыкшей к победам партии однажды уже пришлось осознать, что терпение избирателей может лопнуть. В 2018 году разгорелся секс-скандал вокруг мэра города Дьер. Жолта Боркая засняли на камеру во время секса с проституткой на яхте в Средиземном море. На муниципальных выборах в октябре 2019 года "Фидес" пришлось понести сильны потери - и даже проиграть оппозиции столицу", - пишет Der Spiegel.

InoPressa