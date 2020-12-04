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2020.12.04 16:00

Правительство Литвы пересмотрит условия карантина

BNS, LRT.lt2020.12.04 16:00
Karantinas Lietuvoje
Karantinas Lietuvoje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ситуация с распространением в Литве коронавируса не улучшается, и правительство страны в понедельник пересмотри условия карантина, говорит временный министр здравоохранения Аурелиюс Верига. 

"Экспоненциального роста у нас нет, но каждую неделю у нас рост новых случаев заражения коронавирусом. А это значит, что тех мер, которые сейчас применяются, недостаточно", - сказал А. Верига на пресс-конференции в пятницу.

По словам министра, в понедельник комитет по управлению пандемией пересмотрит условия карантина. Вполне возможно, что музеи так и не начнут работу с 10 декабря.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, Литва является одним из "антилидеров" в Европе по числу заболеваний на 100 тыс. жителей в течение двух последних недель.

За последние сутки в Литве было зарегистрировано 2514 новых случаев заболевания коронавирусом. Это самое большое число с начала пандемии. Еще 26 человек погибли. По словам специалиста Национального центра общественного здоровья Юстины Петравичене, в регионах регистрируется все больше новых случаев заболевания.

В общей сложности число инфицированных с начала пандемии в Литве приближается к 70 тысячам. Выздоровели более 27 с половиной тысяч жителей. Погибло 590 человек. Почти две тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 139 из них находятся в реанимации.

Karantinas Lietuvoje
Karantinas Lietuvoje
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Karantinas Lietuvoje
# Литва

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