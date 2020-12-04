Экзамен по русскому языку будут сдавать более 300 абитуриентов

Предстоящий весной государственный экзамен по английскому языку на аттестат зрелости будут сдавать на 552 абитуриента меньше, чем прошлом учебном году, однако этот экзамен по-прежнему остается самым популярным выбором, свидетельствуют данные, опубликованный Национальным агентством по образованию.



Это экзамен по иностранному языку выбрали сдавать 18 433 кандидата.

В целом весной выпускные экзамены будут сдавать на 521 абитуриента меньше, чем в прошлом учебном году – 27 733.

Государственный экзамен на аттестат зрелости по литовскому языку и литературе выбрали сдавать 17 207 выпускников – на 29 больше, чем в прошлом учебном году, а школьный экзамен – 9352.

Среди школьных экзаменов после литовского языка самым популярным является экзамен по технологиям, который выбрали 6600 абитуриентов, экзамен по искусству намерены сдавать 1623 кандидата.

Еще 741 абитуриент будет сдавать экзамен по родному польскому языку, 323 – по русскому, 45 – по белорусскому.

Абитуриенты должны были определиться с выбором до 24 ноября, а до 2 декабря еще могли его изменить.