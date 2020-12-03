Литва: в ноябре число заражений COVID-19 выросло в 4 раза

В ноябре в Литве количество заражений COVID-19, по сравнению с октябрем, выросло в четыре раза, свидетельствуют данные Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).

По его данным, 2–29 ноября были подтверждены 44 тыс. 818 случаев, то есть в четыре раза больше, чем в октябре и в 25 раз больше, чем в сентябре.

Данные, собранные во время эпидемиологических исследований, свидетельствуют о значительном количестве заражений в семье, на работе, а также в учреждениях здравоохранения.

В ноябре количество установленных, но не расследованных случаев составляет 4520, то есть не более 10%.

Одновременно более трети людей, у которых инфекция была выявлена в ноябре, не могли указать, где заразились.

По данным центра, количество случаев, когда обстоятельства заражения невозможно установить, вызывает беспокойство у специалистов: в июле таких случаев было 18%, в августе – 19%, в сентябре – 20%, в октябре – 25%, в ноябре – целых 38% (со 2 по 29 ноября).

НЦОЗ отмечает, что это означает, что риск заразиться коронавирусной инфекцией в данный момент вырос во всех местах, где возможен контакт с людьми, особенно в закрытых помещениях.