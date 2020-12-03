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2020.12.03 11:49

Литва: в ноябре число заражений COVID-19 выросло в 4 раза

BNS, LRT.lt2020.12.03 11:49
COVID-19 reanimacijos palatos
COVID-19 reanimacijos palatos / D. Umbraso/LRT nuotr.

В ноябре в Литве количество заражений  COVID-19, по сравнению с октябрем, выросло в четыре раза, свидетельствуют данные Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).   

По его данным, 2–29 ноября были подтверждены 44 тыс. 818 случаев, то есть в четыре раза больше, чем в октябре и в 25 раз больше, чем в сентябре.

Данные, собранные во время эпидемиологических исследований, свидетельствуют о значительном количестве заражений в семье, на работе, а также в учреждениях здравоохранения.

В ноябре количество установленных, но не расследованных случаев составляет 4520, то есть не более 10%.

Одновременно более трети людей, у которых инфекция была выявлена в ноябре, не могли указать, где заразились.

По данным центра, количество случаев, когда обстоятельства заражения невозможно установить, вызывает беспокойство у специалистов: в июле таких случаев было 18%, в августе – 19%, в сентябре – 20%, в октябре – 25%, в ноябре – целых 38% (со 2 по 29 ноября).

НЦОЗ отмечает, что это означает, что риск заразиться коронавирусной инфекцией в данный момент вырос во всех местах, где возможен контакт с людьми, особенно в закрытых помещениях.

COVID-19 reanimacijos palatos
COVID-19 reanimacijos palatos
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
COVID-19 reanimacijos palatos
# Литва

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