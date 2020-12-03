Предприниматель из Манчестера о вакцине: люди пойдут на этот риск

Великобритания стала первой в мире страной, одобрившей применение вакцины от коронавируса, разработанную Pfizer и BionTech. Проводившие исследования ведомства считают, что она отвечает высоким стандартам безопасности и качества и может быть использована для массовой вакцинации населения.

В Великобритании пока что заказано такое количество вакцины, чтобы можно было вакцинировать около 20 миллионов человек. Министр здравоохранения Великобритании, Мэтт Хенкок, говорит, что программа вакцинации, как ожидается, начнется на следующей неделе.



Врач Кембриджской университетской больницы, Тумас Бейнортас, в интервью радио LRT также говорит, что это хорошая новость в борьбе с глобальной пандемией. Исследования показали, что у вакцины Pfizer и BionTech 95-процентная эффективность. Она считается самой быстро разработанной вакциной в истории – обычно прививки разрабатываются в течение нескольких лет, а на эти ушло примерно 10 месяцев.

Что о вакцине думают жители Туманного Альбиона? Предприниматель из Манчестера Алекс Низовски сказал в интервью Радио ЛРТ, что люди его круга не на все сто уверены в безопасности вакцины.

"На этой неделе я обсуждал этот вопрос с тремя своими клиентами, каждый из них представляет какой-то сектор занятости. Допустим, первый клиент мясник. Я спросил у него, как он и его семья относятся к прививкам, и он мне ответил, что не до конца уверен, и результаты тестирования не стопроцентные. Но он сказал, что он и еще пара бизнесов в его районе все-таки сделают прививки. Потом я поговорил с другим своим клиентом, он юрист и сказал мне интересную вещь, что несмотря на то, что они все уже переболели COVID-19 и у него даже есть антитела, он понимает, что за прививкой будущее", - говорит предприниматель.



Алекс Низовски поинтересовался также мнением другого клиента, у которого есть небольшой бизнес.



"По его мнению, нужно идти вперед, несмотря на то, что нет стопроцентной уверенности в вакцине, поэтому он будет делать прививку. И я понял такую вещь, что люди, у которых есть будущее, работа и семья несмотря на сомнения пойдут на этот риск. Опять же, если государство примет решение, что вакцинация обязательна, тогда у людей не будет другого выбора", - говорит аншличанин.



Бизнесмен сказал, что говорил со специалистом по этому вопросу, который предупредил, что может быть и так, что в случае отказа от вакцины, государство перестанет предоставлять помощь.



"Поэтому на данный момент, люди у которых есть работа, воспользуются возможностью сделать вакцину. Те, кто ниже по социальному статусу, возможно, нет. Лично мне будет не просто решиться, но я поговорю со своим лечащим врачом и, скорее всего, рискну. Мои коллеги сказали то же самое, правда не все. Думаю, где-то 25 процентов подождут и сейчас не будут рисковать. Ведь все меняется ежедневно, если по телевизору начнут говорить о больших рисках, люди точно не побегут делать прививку. Большинство старается не верить в конспирологические теории, но небольшая часть людей по-прежнему верит в них", - сказал английский предприниматель в интервью Радио ЛРТ.