Карантин в Литве: правительство ввело новые ограничения

Правительство Литвы в среду запретило собираться больше чем по двое за исключением членов семьи, временную торговлю, предлагается отказаться от акций и скидок.

"Поскольку ситуация по-прежнему остается сложной, хотя у нас стабильные цифры, нет суточного роста (числа заболевший - ред.), но они остаются очень высокими, что вызывает огромную нагрузку на сектор здравоохранения, поэтому с учетом ситуации мы предлагаем скорректировать постановление правительства о карантине", - сказал представивший предложения временный министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

По предложению Министерства здравоохранения правительство запретило собираться больше чем по двое. До этого было разрешено собираться группами до 5 человек. Не более двух человек с соблюдением прочих необходимых условий смогут участвовать и в занятиях по неформальному обучению. Эти условия должны соблюдаться и в гостиничном секторе, при совершении религиозных обрядов.

Также запрещена торговля на временных торговых точках, оборудованных в магазинах, торговых центрах и местах предоставления услуг. Ограничения не будут распространяться на торговлю продуктами питания, пиротехникой и на "торговые острова".

Утверждена рекомендация отказаться в магазинах, торговых центрах, на рынках от краткосрочных мер стимулирования торговли, то есть от распродаж, часов скидок, дегустаций и пр. Это не будет распространяться на торговлю в интернете.

Второй карантин в Литве введен 7 ноября на три недели, но из-за ухудшения ситуации с коронавирусом он продлен до середины декабря.

С 10 декабря кабмин разрешил открыть для небольших групп людей музеи, галереи, проведение экскурсуий, однако не исключил, что это решение может быть изменено.

За минувшие сутки в Литве от COVID-19 скончалось 28 человек. Это самое большое число подтвержденных случаев смерти за день с начала пандемии. Среди погибших - и человек в возрасте до 40 лет. Кроме того, было зарегистрировано 2109 новых случаев заражения.



Коронавирус распространяется в лечебных учреждениях и в пансионатах, а также регистрируются новые очаги инфекции. Поскольку число заражений не уменьшается, эксперты в области здравоохранения поддерживают предложения об ужесточении карантинных ограничений.