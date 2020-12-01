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2020.12.01 14:41

Науседа выразил сомнение в отношении некоторых кандидатов в министры

Радио LRT2020.12.01 14:41
Gitanas Nausėda susitiko su Ingrida Šimonyte
Gitanas Nausėda susitiko su Ingrida Šimonyte / Prezidentūros kanceliarijos/R. Dačkaus nuotr.

Президент Гитанас Науседа выразил сомнение в отношении некоторых кандидатов в министры, но пока не раскрывает конкретных имен.

По словам представителя президента Антанаса Бубнялиса, во время сегодняшней встречи с назначенным премьер-министром Ингридой Шимонте было согласовано сменить некоторых кандидатов.

В свою очередь, Шимоните говорит, что не было принято решение искать других кандидатов в министры. По ее словам, решения правящей коалиции о замене кандидатур будут приняты, когда президент встретится со всеми претендентами. До сегодняшнего дня президент Науседа лично встретился с семью из 14 кандидатов на пост министров.

После встречи с Шимоните, он планировал встретиться с кандидатом на пост министра окружающей среды от либералов, Симонасом Гентвиласом.

Gitanas Nausėda susitiko su Ingrida Šimonyte
Gitanas Nausėda susitiko su Ingrida Šimonyte
1 / 1Prezidentūros kanceliarijos/R. Dačkaus nuotr.
Gitanas Nausėda susitiko su Ingrida Šimonyte
# Литва

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