Президент Гитанас Науседа выразил сомнение в отношении некоторых кандидатов в министры, но пока не раскрывает конкретных имен.

По словам представителя президента Антанаса Бубнялиса, во время сегодняшней встречи с назначенным премьер-министром Ингридой Шимонте было согласовано сменить некоторых кандидатов.



В свою очередь, Шимоните говорит, что не было принято решение искать других кандидатов в министры. По ее словам, решения правящей коалиции о замене кандидатур будут приняты, когда президент встретится со всеми претендентами. До сегодняшнего дня президент Науседа лично встретился с семью из 14 кандидатов на пост министров.



После встречи с Шимоните, он планировал встретиться с кандидатом на пост министра окружающей среды от либералов, Симонасом Гентвиласом.