Умерла президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова умерла на 99-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС директор музея Марина Лошак.

Ранее у Антоновой была выявлена коронавирусная инфекция. Она также страдала ишемической болезнью сердца и ей ставили диагноз постинфарктный кардиосклероз, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Антонова – академик Российской академии художеств, лауреат двух Государственных премий Российской Федерации, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество наград.

В 1945 году Ирина Антонова окончила МГУ. В том же году поступила на работу в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и начала обучение в аспирантуре при музее. Ее специальностью было искусство Италии эпохи Возрождения.

В 1961 году Ирина Антонова стала директором музея. В 2013 году она ушла с этой должности, став президентом ГМИИ имени Пушкина. Этот пост учредили специально для неё.

Ирина Антонова провела в музее крупнейшие международные выставки, в частности, "Москва – Париж", "Москва – Берлин". В 1974 году в музее в течение нескольких месяцев выставлялась "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, привезенная из Лувра. Благодаря Антоновой в Пушкинском музее прошел десяток выставок крупнейших итальянских и английских художников: Караваджо, Тициана, Уильяма Тернера и других.

Однако идея Антоновой о воссоздании Музея нового западного искусства так и не была реализована.



Радио "Свобода"