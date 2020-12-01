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2020.12.01 08:20

В Литву через гуманитарный коридор разрешено прибыть 674 белорусам

BNS, LRT.lt2020.12.01 08:20
Baltarusijos protestuotojų palaikymo akcija Lietuvoje
Baltarusijos protestuotojų palaikymo akcija Lietuvoje / AP nuotr.

В Литву через так называемый гуманитарный коридор разрешено прибыть 674 белорусским гражданам, сообщило Министерство внутренних дел в понедельник. 

Из этих лиц 268 уже в Литве, 62 попросили в этой стране убежище.

Такое разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы. Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции.

Это исключение применяется с 11 сентября. Для них обязательна самоизоляция для предотвращения распространения коронавируса.

"Мы видим, что как количество выдаваемых разрешений, так и число прибывающих не растет так быстро, как это было сначала", – отметила временный министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Она отмечает, что белорусы оперативно получают разрешения, однако потоки небольшие.

"Прибывшие граждане Беларуси могут быть в Литве, но также могут вернуться в свою страну", – сказала министр.

Граждане Беларуси, желающие приехать в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обращаться в посольство Литвы в Беларуси по поводу выдачи шенгенской визы и предоставить информацию, подтверждающую наличие особых гуманитарных причин.

Шенгенская виза позволяет приехать на территорию Шенгена и находиться на ней в течение указанного в визе времени, но не более 90 дней в течение любого временного отрезка в 180 дней с даты первого приезда на территорию государств-членов шенгенского соглашения.

Baltarusijos protestuotojų palaikymo akcija Lietuvoje
Baltarusijos protestuotojų palaikymo akcija Lietuvoje
1 / 1AP nuotr.
Baltarusijos protestuotojų palaikymo akcija Lietuvoje
# Литва

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