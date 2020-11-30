Президент Гитанас Науседа продолжает встречи с кандидатами в министры.

Глава государства пообщался с кандидатом на пост министра образования, науки и спорта от консерваторов Юргитой Шюгждинене, кандидатом на пост министра здравоохранения Арунасом Дулкисом и председателем Партии свободы Аушрине Армонайте, которой предложено возглавить Министерство экономики и инноваций. Науседа уже встретился с четырьмя кандидатами в министры.



На прошлой неделе президент сказал, что у некоторых кандидатов нет четкого видения того, что они собираются делать, поэтому не все кандидатуры будут одобрены. Президент обещает пояснить свое решение на этой неделе.