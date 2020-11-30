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2020.11.30 16:18

Науседа продолжает встречи с кандидатами в министры

Радио LRT2020.11.30 16:18
Gitanas Nausėda apsilankė Žuvinto rezervate
Gitanas Nausėda apsilankė Žuvinto rezervate / R. Dačkaus/ prezidentūros nuotr.

Президент Гитанас Науседа продолжает встречи с кандидатами в министры.

Глава государства пообщался с кандидатом на пост министра образования, науки и спорта от консерваторов Юргитой Шюгждинене, кандидатом на пост министра здравоохранения Арунасом Дулкисом и председателем Партии свободы Аушрине Армонайте, которой предложено возглавить Министерство экономики и инноваций. Науседа уже встретился с четырьмя кандидатами в министры.

На прошлой неделе президент сказал, что у некоторых кандидатов нет четкого видения того, что они собираются делать, поэтому не все кандидатуры будут одобрены. Президент обещает пояснить свое решение на этой неделе.

Gitanas Nausėda apsilankė Žuvinto rezervate
Gitanas Nausėda apsilankė Žuvinto rezervate
1 / 1R. Dačkaus/ prezidentūros nuotr.
Gitanas Nausėda apsilankė Žuvinto rezervate
# Литва

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