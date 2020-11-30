Новости

2020.11.30 16:04

У Литвы нет данных о мутации COVID-19 на литовских фермах норок

Радио LRT2020.11.30 16:04
Audinė
Audinė / Vida Press nuotr.

По данным Государственной службы продовольствия и ветеринарии  пока нет данных о том, мутировали ли случаи COVID-19 на литовских фермах меховых животных.

Профессор Арунас Станкявичюс говорит, что мутация вируса не является редким явлением, и нет никаких оснований опасаться, что такие случаи в Литве или мире могут значительно снизить эффективность разрабатываемых вакцин.

Вспышки болезни COVID-19 в Литве были зарегистрированы на трех фермах - двух в Йонавском районе и одной в Радвилишкисе. В последнем случае коронавирусная инфекция была выявлена у двух работников, а данных о заболевании среди животных нет.

По словам председателя Ассоциации пушного звероводства Чесловаса Таллат-Кялпши, если хозяйства понесут большие убытки, некоторые фермеры будут скрывать информацию об инфицированных животных.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига не планирует принимать дополнительные меры безопасности в связи с заражением коронавирусом на ферме норок, но после заключений Государственной продовольственной и ветеринарной службы можно будет сказать больше о ситуации на ферме в Йонавском районе.

Министр говорит, что это «тревожит», но до завершения расследования никаких дальнейших действий предприниматься не будет.

«Мы видим из реакции международного сообщества, международных организаций, что никаких дополнительных мер безопасности на данном этапе не требуется. (...) Исследования будут проведены, после чего мы сможем сказать больше. Пока, я следую международным рекомендациям, они не вызывают особого беспокойства по поводу заражения людей от животных», - сказал А. Верига.
# Литва

Audinė
Audinė
1 / 1Vida Press nuotr.
Audinė
# Литва

Популярно

Vladimiras Putinas

Новости

2020.11.30 13:32

Литовские эксперты: слова Путина о сотрудничестве - лишь дипломатия и попытка «укусить» Литву

Новости

2020.11.30 09:20

Взгляд из Беларуси: позиция Литвы выглядит понятной и ответственной

5
COVID-19 patikros punktas Vilniuje

Новости

2020.11.30 10:19

В Литве - 1136 новых случаев коронавируса

Malta

Новости

2020.11.30 12:04

Литва: в списке пострадавших от COVID-19 государств - три новые страны

Sostinės kalėdinė eglė

Новости

2020.11.30 08:30

Эпидемиологи с ужасом наблюдают за толпами людей у елок

15

Новости

2020.11.30 09:55

Вначале простуда, потом - кома. Шокирующий рассказ пациента с ковидом

Новости

2020.11.30 15:24

COVID-19: в Литве возможны новые ограничения возможен запрет на рекламу торговых скидок

Protestai Baltarusijoje, asociatyvinė nuotr.

Новости

2020.11.30 10:13

В Беларуси на Маршах соседей задержали более 400 человек

5
Chaimas Gradė ir Šmerkė Kačerginskis tarp geto griuvėsių po karo. Vilnius. Katalogo Nr. 2527.

Новости

2020.11.29 17:26

Парадокс движения «Jung Vilne» – высококлассные авторы стали писать для всех

Мария Колесникова

Новости

2020.11.30 15:04

Мария Колесникова: Режим в Минске преступил все границы