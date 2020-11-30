У Литвы нет данных о мутации COVID-19 на литовских фермах норок

По данным Государственной службы продовольствия и ветеринарии пока нет данных о том, мутировали ли случаи COVID-19 на литовских фермах меховых животных.

Профессор Арунас Станкявичюс говорит, что мутация вируса не является редким явлением, и нет никаких оснований опасаться, что такие случаи в Литве или мире могут значительно снизить эффективность разрабатываемых вакцин.



Вспышки болезни COVID-19 в Литве были зарегистрированы на трех фермах - двух в Йонавском районе и одной в Радвилишкисе. В последнем случае коронавирусная инфекция была выявлена у двух работников, а данных о заболевании среди животных нет.



По словам председателя Ассоциации пушного звероводства Чесловаса Таллат-Кялпши, если хозяйства понесут большие убытки, некоторые фермеры будут скрывать информацию об инфицированных животных.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига не планирует принимать дополнительные меры безопасности в связи с заражением коронавирусом на ферме норок, но после заключений Государственной продовольственной и ветеринарной службы можно будет сказать больше о ситуации на ферме в Йонавском районе.

Министр говорит, что это «тревожит», но до завершения расследования никаких дальнейших действий предприниматься не будет.

«Мы видим из реакции международного сообщества, международных организаций, что никаких дополнительных мер безопасности на данном этапе не требуется. (...) Исследования будут проведены, после чего мы сможем сказать больше. Пока, я следую международным рекомендациям, они не вызывают особого беспокойства по поводу заражения людей от животных», - сказал А. Верига.

# Литва