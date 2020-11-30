Литовские эксперты: слова Путина о сотрудничестве с Литвой - лишь дипломатия и попытка «укусить» Литву

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что надеется на более тесное сотрудничество с Литвой на основе принципов добрососедства. Это заставило задуматься о том, можно ли ожидать потепления отношений с большим соседом. Однако, по мнению литовских экспертов, это вполне себе дипломатическая фраза, не имеющая реальных намерений.

О сложных отношениях между Россией и Литвой говорят уже пару десятилетий, но они не движутся в сторону потепления.

«Пустые слова Путина»

Россия готова сотрудничать с Литвой на принципах добрососедства, рассчитывает на взаимный настрой, 24 ноября заявил президент РФ Владимир Путин.



"Как представляется, могло бы быть более активным и разноплановым наше взаимодействие с Литвой. Тем более, что мы, как известно, соседи, близкие соседи. Мы готовы к сотрудничеству на принципах добрососедства и уважения друг к другу. И хотел бы я видеть такой же подход и со стороны наших литовских коллег", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Говоря о литовско-российских отношениях, политологи и аналитики отметили, что подобные заявления В. Путина не обязательно означают стремление к улучшению отношений, это скорее попытка наполнить официальную речь громкими фразами.

«Прежде всего, нам нужно подумать, для кого это заявление и каково его значение. Это просто дипломатическая фраза Путина при принятии верительных грамот. В принципе, это утверждение нужно только оценивать, а не стоит придавать ему значение», - сказал порталу LRT.lt главный аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс.

Marius Laurinavičius / BNS nuotr.

По его словам, нужно понимать, что подобные слова, исходящие из уст российского лидера, не имеют особого значения в данном дипломатическом контексте.

«Об отношениях с Россией нужно судить по их работе. Также нет необходимости обманывать себя и подчеркивать саму фразу по поводу предполагаемого сотрудничества. Это не новое предложение Литве», - заявил М. Лауринавичюс.

По его словам, слова Путина о единстве и консенсусе соседей нельзя рассматривать как попытку наладить диалог с новым правительством Литвы.

"Думать так было бы неверно. Если бы Россия действительно хотела изменить свои охладевшие отношения с Литвой, это было бы сделано совершенно иначе, а не с помощью подобных заявлений, или такие заявления сопровождались бы формальным приглашением к переговорам», - сказал М. Лауринавичюс, эксперт Вильнюсского института политического анализа.

Попытка «укусить» Литву

Лауринас Йонавичюс, политолог из Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета, сказал, что слова Путина о том, что Литва может более тесно сотрудничать с Россией, можно рассматривать как еще одну попытку «укусить» наше государство.

«Эти слова показывают одно - в том, что двусторонние отношения пошатнулись, виновата Литва, - сказал Л. Йонавичюс.

Laurynas Jonavičius / Asmeninio archyvo nuotr.

По мнению политолога, нет никаких указаний или явных признаков того, что ситуация со стороны России существенно изменится, поэтому не стоит ожидать значительных изменений в улучшении литовско-российских отношений.

По словам Л. Йонавичюса, новое правительство Литвы не в состоянии изменить развитие и направление отношений, пока сама Россия этого не захочет.

Дмитрий Тренин, глава Московского центра Карнеги, сказал в итнервью порталу LRT.lt, что подобные заявления президента России Путина - всего лишь дипломатическая фраза, которая не означает каких-либо больших амбиций или стремлений к установлению более тесных отношений с Литвой.

«В его словах во время встречи с послами нет ничего важного или оригинального. На самом деле, я не думаю, что его действительно волнует, что думает Литва или то, что литовцы не хотят с ним разговаривать», - сказал Д. Тренин.

По словам главы подразделения Карнеги в России, если бы Путин и Литва захотели установить прочный контакт и сесть за стол переговоров, они бы это сделали: «Я думаю, что Путин и Москва не игнорировали бы попытки Вильнюса наладить диалог».

Несколько лет назад премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис говорил о необходимости восстановления отношений с Россией, но позже изменил тон, получив критику со стороны президента Д. Грибаускайте и главы Министерства иностранных дел Линаса Линкявичюса.

Этим летом президент Литвы Г. Науседа выделил усилия Кремля по переписыванию истории Второй мировой войны и назвал их неуместными.

В ответ пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Литва опирается на старые «фобии», которые препятствуют улучшению двусторонних отношений. Подобные заявления кремлевских чиновников показывают, что диалога между сторонами в ближайшие годы ожидать трудно.