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2020.11.30 08:30

Эпидемиологи с ужасом наблюдают за толпами людей у елок

BNS, LRT.lt2020.11.30 08:30
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Эпидемиологи говорят, что они ужасаются, наблюдая за массовыми скоплениями людей возле праздничных елок, зажженных в субботу в больших городах, и предупреждают, что это может вскоре еще больше увеличить число людей, инфицированных коронавирусом.

«Мы могли бы сказать, что эти скопления людей можно было бы считать небольшими, если бы у нас было другое количество заболевших и другое внутреннее распространение инфекции в стране. В настоящее время мы находимся в ситуации, когда каждый из наших дополнительных социальных контактов представляет собой дополнительный риск и дополнительную возможность для роста статистики», - сказала ЛРТ в воскресенье пресс-секретарь Национального центра общественного здоровья Юстина Петравичене.

По ее словам, толпы людей на городских площадях особенно озадачивают в связи с возросшей нагрузкой на медиков, которые в настоящее время лечат все большее количество пациентов с Covid-19 в больницах страны.

«В медицинских учреждениях очень сложная ситуация, поэтому специалисты здравоохранения смотрят на эту ситуацию с ужасом. «Я представляю, как эту ситуацию рассматривают врачи, которые прилагают все усилия, чтобы спасти жизни людей, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, реанимации или интенсивной терапии», - заявила пресс-секретарь центра.

В субботу Вильнюс, Каунас и Паневежис зажгли праздничные елки.

Хотя организаторы мероприятий призывали смотреть его по телевидению и не собираться, некоторые горожане проигнорировали эти призывы. Толпы людей собирались на площадях у елей, а в столице из-за этого даже возникли пробки.

В минувший день в Литве было подтверждено 1976 новых случаев COVID-19, 11 человек умерли от коронавируса, сообщил в воскресенье Департамент статистики. 1798 пациентов с COVID-19 проходят лечение в больницах, 140 из них - в реанимации.

С начала пандемии в стране заразились COVID-19 60 тысяч человек. Выздоровели 14 тысяч больных, еще 45 тысяч болеют.

Sostinės kalėdinė eglė
Jonavos Kalėdų eglutės įžiebimas
Jonavos Kalėdų eglutės įžiebimas
Kauno eglės įžiebimas
Kauno eglės įžiebimas
Kauno eglės įžiebimas
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
1 / 15D. Umbraso/LRT nuotr.
Jonavos Kalėdų eglutės įžiebimas
Jonavos Kalėdų eglutės įžiebimas
2 / 15A. Reipos, V. Kalpoko nuotr.
Jonavos Kalėdų eglutės įžiebimas
Jonavos Kalėdų eglutės įžiebimas
3 / 15A. Reipos, V. Kalpoko nuotr.
Kauno eglės įžiebimas
Kauno eglės įžiebimas
4 / 15Kauno miesto savivaldybės administracijos archyvo nuotr.
Kauno eglės įžiebimas
Kauno eglės įžiebimas
5 / 15Kauno miesto savivaldybės administracijos archyvo nuotr.
Kauno eglės įžiebimas
Kauno eglės įžiebimas
6 / 15Kauno miesto savivaldybės administracijos archyvo nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
7 / 15D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
8 / 15D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
9 / 15D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
10 / 15D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
11 / 15D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
12 / 15D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
13 / 15D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
14 / 15D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
15 / 15D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Jonavos Kalėdų eglutės įžiebimas
Jonavos Kalėdų eglutės įžiebimas
Kauno eglės įžiebimas
Kauno eglės įžiebimas
Kauno eglės įžiebimas
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
# Литва

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