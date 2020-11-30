Эпидемиологи с ужасом наблюдают за толпами людей у елок

Эпидемиологи говорят, что они ужасаются, наблюдая за массовыми скоплениями людей возле праздничных елок, зажженных в субботу в больших городах, и предупреждают, что это может вскоре еще больше увеличить число людей, инфицированных коронавирусом.

«Мы могли бы сказать, что эти скопления людей можно было бы считать небольшими, если бы у нас было другое количество заболевших и другое внутреннее распространение инфекции в стране. В настоящее время мы находимся в ситуации, когда каждый из наших дополнительных социальных контактов представляет собой дополнительный риск и дополнительную возможность для роста статистики», - сказала ЛРТ в воскресенье пресс-секретарь Национального центра общественного здоровья Юстина Петравичене.

По ее словам, толпы людей на городских площадях особенно озадачивают в связи с возросшей нагрузкой на медиков, которые в настоящее время лечат все большее количество пациентов с Covid-19 в больницах страны.

«В медицинских учреждениях очень сложная ситуация, поэтому специалисты здравоохранения смотрят на эту ситуацию с ужасом. «Я представляю, как эту ситуацию рассматривают врачи, которые прилагают все усилия, чтобы спасти жизни людей, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, реанимации или интенсивной терапии», - заявила пресс-секретарь центра.

В субботу Вильнюс, Каунас и Паневежис зажгли праздничные елки.

Хотя организаторы мероприятий призывали смотреть его по телевидению и не собираться, некоторые горожане проигнорировали эти призывы. Толпы людей собирались на площадях у елей, а в столице из-за этого даже возникли пробки.

В минувший день в Литве было подтверждено 1976 новых случаев COVID-19, 11 человек умерли от коронавируса, сообщил в воскресенье Департамент статистики. 1798 пациентов с COVID-19 проходят лечение в больницах, 140 из них - в реанимации.

С начала пандемии в стране заразились COVID-19 60 тысяч человек. Выздоровели 14 тысяч больных, еще 45 тысяч болеют.