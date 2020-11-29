Роман Баданин: "Личное о Путине - это табу"

"Роман Баданин - главный редактор российского расследовательского издания "Проект". Он абсолютно осознанно изучает темы, считающиеся табу. Самым большим табу является, по его словам, личная информация о президенте Владимире Путине. В среду "Проект" опубликовал сенсационное расследование о близкой знакомой Путина, которая жила в бедных условиях, накопила внушительное состояние в размере около 100 млн долларов, а ее дочь поразительно похожа на Путина", - пишет немецкое издание Die Zeit. Журналистки издания Алисе Бота и Юлия Смирнова побеседовали с Баданиным.

Говоря о журналистских расследованиях в России, он отметил: "В российской политике есть веселое понятие "красная папочка". Раньше КГБ заводил папку с компроматом на каждого сотрудника - в ней было все плохое о человеке. Эта папка в любой момент могла оказаться на письменном столе руководства, которое могло уволить этого сотрудника, наказать, застрелить. Шучу, конечно, но этот принцип действует по сей день. Окружение Путина неоднородно. Где есть люди, там есть и конфликты. Кто-то в любой момент может положить красную папку о своем противнике на стол Путина. Мы откапываем лишь факты. Если вы говорите, что после наших разоблачений ничего не происходит, то почему тогда власть имущие испытывают страх? Они боятся не нас, а красной папки".

"В Кремле работают разные люди с разными взглядами, даже если внешне они создают впечатление сплоченности. Они знают, что мы есть. Они нам не рады. Они боятся, что у нас есть что-то против них или их руководства. Но в их глазах мы недостаточно велики, чтобы принимать против нас радикальные меры", - сказал Баданин, сославшись на информацию из личных разговоров.

"Во-первых, в [кремлевской] среде не все гармонично и единодушно. Там ведется внутренняя борьба. Во-вторых, у нас и там есть те, кто нам симпатизирует. И в-третьих, тем, кого в чем-либо уличили, иногда лучше говорить, чем молчать, и представлять собственную позицию. В Кремле есть много опытных пиарщиков, понимающих, как работает общественное мнение. Но система становится все менее прозрачной, и остается все меньше источников, готовых разговаривать с нами даже на условиях анонимности. После каждой статьи на щекотливую тему мы теряем источники", - отметил собеседник издания.

Говоря о расследовании "Проекта" о том, что в Кремле целый отдел уже много лет занимается Алексеем Навальным, Баданин указал: "С Навальным борются и преследуют его уже около 12 лет. За это время структуры власти покинули многие люди, знающие, как это происходило. Это первая группа источников, которая у нас была. Потом мы разговаривали о Навальном с очень многими людьми в Кремле. Чаще всего разговоры были очень короткими. Они говорили нам: зачем вы пишете об этом Навальном, он же работает на спецслужбу! Так нам стало ясно, откуда берутся слухи о том, что Навальный работает на ФСБ. Это они придумали в Кремле. Даже такие на первый взгляд бессмысленные разговоры важны. Мы работали над этим расследованием почти год. Новость об отравлении Навального оказалась для нас неожиданной. Хотя все к этому шло, мы этого не ожидали".

"В Кремле есть отдел внутренней политики, за который отвечает Сергей Кириенко, - добавил журналист. - У Кириенко есть несколько заместителей. Все отказывались говорить с нами о Навальном. Затем Навального отравили, нам нужно было актуализировать текст. (...) Мы написали двум заместителям Кириенко и попросили о разговоре. Они сразу же ответили. Целый день мы слушали их истории о том, что Навальный болеет панкреатитом. Они даже направили нам результаты обследования Навального. Это также показало нам, что все они были вовлечены в кампании по дискредитации Навального, а теперь и по приукрашиванию отравления".

Отвечая на вопрос о том, какие темы являются в России табу, Баданин сказал, что это личная информация о Путине. "Под "личным" в России понимают нечто другое, чем в других странах. Речь идет не о видео, где Путин стоит под душем, а об имуществе Путина и деньгах его семьи - это здесь также относится к "личному", - пояснил он. - Но, возможно, также Пригожин является самой опасной темой. (...) Мы много писали о Пригожине. Он сумасшедший - в плохом смысле этого слова. Это делает его опасным. Рамзану Кадырову разрешено многое, но он не сумасшедший".

Говоря о безопасности журналистов, Баданин отметил, что большинство в его команде прошли тренинги о том, как защититься от физических, а также кибератак. "Но, конечно, может быть и так, что вся эта подготовка не поможет. Раньше на журналистов в России осуществлялись в основном юридические атаки. Теперь же власть имущие стали более наглыми. Отравление Навального показывает, что теперь физические риски повышаются. Во всех формах. Нападение на офис, если он есть, нападение на улице, которое якобы совершили хулиганы, может быть, и что-то похуже. Я хотел бы ошибаться, но недавнее насилие указывает на это", - подчеркнул журналист.

Возвращаясь к теме о Пригожине, Баданин рассказал: "(...) Когда его люди узнают, что редакция изучает информацию о Евгении Пригожине, начинаются атаки. Методы варьируются от простого фишинга для взлома нашей электронной переписки и получения информации о том, с кем мы разговариваем, до изощренного обмана. (...) Часто мы получаем электронные письма от людей Пригожина, в которых они предлагают нам информацию за деньги. Они хотят, чтобы мы ответили на них, а потом ответ можно было бы изменить с помощью Photoshop".

Отвечая на вопрос о том, почему "Проект" не раскрывает источники своего финансирования, Баданин указал: "Потому что в России драконовские законы. Мы мечтаем о том, чтобы открыто назвать наших спонсоров. Но это было бы опасным для них и для нас. В России каждая иностранная организация за несколько дней может быть объявлена нежелательной. Людям, сотрудничающим с такими организациями, грозит уголовное преследование".

InoPressa