Учителя могут остаться без обещанных денег

Хотя в сентябре правительство одобрило план выплачивать с декабря 100 евро работникам образования на отдых, теперь оно окончательно отказалось от этой идеи.

Министерство образования, науки и спорта сообщает, что инициатива министра Альгирдаса Монкявичюса, которая была в целом одобрена правительством в сентябре, была отложена из-за карантинных ограничений и из-за того, что аналогичной мерой не успели воспользоваться медики.

«Насколько нам известно, в этом году поставщики развлекательных услуг ограничили свою деятельность в связи с карантином, а немалая часть медиков все еще не воспользовалась предложенной мерой, поэтому выделение средств было приостановлено, так как не было бы возможности ими воспользоваться. Однако мы надеемся, что данная целевая дотация будет выделена в следующем году», - сказано в ответе министерства агентству BNS.

Министерство образования, науки и спорта предлагало выделить средства на отдых учителей из средств, предусмотренных для развития литовского туризма. На эти цели планировалось выделить 6,3 млн. евро.

Министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс сообщил BNS, что система создана, но финансирование для нее не предусмотрено, решения по поводу этих средств должен принимать новый Сейм, и при этом поддержка должна быть согласована с Европейской комиссией.

В сентябре кабинет министров в целом одобрил план выплачивать с декабря 100 евро работникам образования на отдых. Премьер-министр Саулюс Сквернялис тогда сказал, что это будет такая же мера, какая предусмотрена для врачей, и что одновременно эта мера направлена на поддержание туристического и оздоровительного бизнеса.