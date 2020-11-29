Борис Вишневский. Какого цвета будут звезды у иностранных агентов?

Вопрос не праздный: во-первых, стать «иностранным агентом» в России становится все проще и проще, а во-вторых, кары, обещанные тем, кто будет злодейски скрывать статус «иностранного агента», становятся все больше.

Один за другим группа альтернативно одаренных сенаторов и депутатов во главе с Василием Пискаревым и Андреем Климовым штампуют законопроекты, позволяющие до предела расширить круг «иностранных агентов».

Например, объявить ими «физических лиц», которые «участвуют в политической деятельности, получая любые виды организационно-методической помощи от иностранных источников».

Поскольку «политической деятельностью» нынче можно объявить даже направление предложений в органы власти, а под «организационно-методической помощью» можно понимать даже участие в международной конференции, попасть в «иностранные агенты» можно за любую, как говорили в советские времена, «связь с иностранцами».

И тут же, как предлагают указанные законотворцы, получить за это запрет на участие в выборах. И вместе с ним — и запрет «занимать должности в государственных и муниципальных органах».

Но поражением в избирательных правах и в праве на работу во власти дело не ограничивается: предлагается обязать указывать статус «иностранных агентов» при любом их упоминании.

Не упомянул, говоря (в том числе, в Интернете), что такая-то организация или такой-то гражданин — «иностранный агент»? Получи штраф и конфискацию «орудия совершения правонарушения»: компьютера, планшета, ноутбука, мобильного телефона.

И сами «иностранные агенты» обязаны указывать о себе этот статус при любом упоминании, а также при «обращении в государственные органы». Не упомянул? Смотри предыдущий пункт.

Попросту говоря, любой гражданин, упоминая в публичном пространстве о ком-либо — о другом гражданине или об общественной организации, — должен сперва убедиться, что упоминаемый еще не признан «иностранным агентом».

И упоминая о себе самом, он должен убедиться, что он сам «иностранным агентом» еще не признан.

Кстати, самая последняя инициатива — это уже не штрафовать, а сажать на 2.5 года граждан, которые «нарушают законодательство об иностранных агентах».

Дальше, видимо, будут автоматические признавать «иностранным агентом» любого, кто, упоминая о ком-то, не указал, что тот — «иностранный агент».

Еще немного — и «иностранных агентов» обяжут носить на одежде звезды определенного цвета для того, чтобы бдительные граждане издали опознавали их на улице.

Для «американских агентов» — белые, как на флаге США.

А для «европейских» — желтые. Как на флаге Евросоюза.

Эхо Москвы