Черногория и Сербия обменялись жёсткими демаршами

Посол Сербии в Черногории Владимир Божович назвал "освобождением" решение властей Черногории об объединении с Сербией, принятое в 1918 год.

Заявление сербского дипломата в Подгорице оценили как "вмешательство во внутренние дела Черногории". Божовичу предписано покинуть Черногорию в течение 72-х часов. В ответ сербские власти предписали послу Черногории в Белграде Тарзану Милошевичу покинуть Сербию.

В конце 1918 года Великая народная скупщина Черногории приняла решение об объединении с Государством Сербов, Хорватов и Словенцев, с 1929 года известном как Югославия. Согласно современной черногорской историографии, вхождение Королевства Черногория в состав южнославянской монархии династии Карагеоргиевичей по итогам Первой мировой войны не было добровольным, а осуществлялось под давлением из Белграда.

Serbijos gyventojai / AP nuotr.

В 2006 году, в новых исторических условиях, Черногория провозгласила независимость, став суверенным государством - впервые после окончания Первой мировой войны.

Радио Свобода