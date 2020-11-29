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2020.11.29 09:57

Черногория и Сербия обменялись жёсткими демаршами

Радио «Cвобода»2020.11.29 09:57
Prokletijės kalnai Juodkalnijoje
Prokletijės kalnai Juodkalnijoje / Gavrilo Knezevic, "EuroNatur" nuotr.

Посол Сербии в Черногории Владимир Божович назвал "освобождением" решение властей Черногории об объединении с Сербией, принятое в 1918 год.

Заявление сербского дипломата в Подгорице оценили как "вмешательство во внутренние дела Черногории". Божовичу предписано покинуть Черногорию в течение 72-х часов. В ответ сербские власти предписали послу Черногории в Белграде Тарзану Милошевичу покинуть Сербию.

В конце 1918 года Великая народная скупщина Черногории приняла решение об объединении с Государством Сербов, Хорватов и Словенцев, с 1929 года известном как Югославия. Согласно современной черногорской историографии, вхождение Королевства Черногория в состав южнославянской монархии династии Карагеоргиевичей по итогам Первой мировой войны не было добровольным, а осуществлялось под давлением из Белграда.

Serbijos gyventojai
Serbijos gyventojai / AP nuotr.

В 2006 году, в новых исторических условиях, Черногория провозгласила независимость, став суверенным государством - впервые после окончания Первой мировой войны.

Радио Свобода

Prokletijės kalnai Juodkalnijoje
Serbijos gyventojai
Prokletijės kalnai Juodkalnijoje
Prokletijės kalnai Juodkalnijoje
1 / 2Gavrilo Knezevic, "EuroNatur" nuotr.
Serbijos gyventojai
Serbijos gyventojai
2 / 2AP nuotr.
Prokletijės kalnai Juodkalnijoje
Serbijos gyventojai
# В мире# Сербия# Черногория

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